Gabon, condamnation unanime après l’expulsion d’un locataire pour cause de Covid-19

Saisi d’une affaire d’expulsion d’un locataire testé positif au Covid-19 par son bailleur qui voulait prétendument éviter la contagion, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie du Coronavirus au Gabon (COPIL) a donné une conférence de presse au cours de laquelle l’acte a été vigoureusement condamné.

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie du Coronavirus au Gabon (COPIL), a tenu mardi 9 juin 2020, son 68e point de presse sur la situation de la pandémie du Covid-19 au Gabon. Sujet central de cette intervention, un cas insolite de stigmatisation de personne atteinte de Covid-19. « Nous avons été saisis par un compatriote vivant à Mindoubé (dans le 5e arrondissement de Libreville, ndlr), chassé de son domicile locatif par un propriétaire sous prétexte que son locataire a été contaminé par le Covid-19. Il s’agit d’un comportement irresponsable et indigne. Il n’est pas normal qu’un tel acte soit posé. Nous le condamnons fermement », a martelé le docteur Guy Patrick Obiang Ndong, porte-parole du COPIL, dès l’entame du point de presse.

S’adonnant à un exercice de pédagogie, le porte-parole du COPIL a mis le doigt sur les effets néfastes de la stigmatisation des patients du Covid-19 sur ces derniers et sur la lutte contre la pandémie elle-même.

Pour cela, il a invité les Gabonais à changer de mentalité, à reconsidérer les patients dans un élan de solidarité nationale. « Nous devons changer de mentalité, nous entraider, nous soutenir pendant ces moments difficiles où le virus frappe notre pays et non repousser son prochain. Repousser son prochain peut entraîner des drames, d’autres types de violences dont nous n’avons pas besoin dans notre pays. C’est pourquoi, nous exhortons les compatriotes à faire preuve de plus d’empathie à l’endroit des personnes contaminées par le Covid-19 ».

Il faut préciser que le Gabon ne détient pas le monopole de la stigmatisation des personnes atteintes par le Coronavirus. De nombreux cas de stigmatisations ont été observés dans d’autres pays du continent comme le Sénégal, le Tchad, etc., en dépit de toutes les sensibilisations faites pour éviter ces cas de figure.

A cette date, le Gabon compte 3 294 cas de personnes touchées par le Coronavirus dont 956 guéries et 21 décédées.