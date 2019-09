Gabon : ces photos d’Ali Bongo qui circulent sur la Toile

Les Gabonaises et les Gabonais ont eu de récentes nouvelles de leur chef d’Etat, Ali Bongo Ondimba, actuellement à Londres, à travers des photos du dirigeant qui circulent sur la Toile.

C’est plutôt un Ali Bongo, en pleine forme, contrairement à ce qui a été dit, qui est dévoilé au grand public. Le dirigeant, actuellement à Londres, est apparu, à travers des photos diffusées sur Instagram par son épouse Sylvia Bongo, est apparu en tenue de sport. Alors qu’il était en famille, le Président du Gabon est apparu avec une mine bien meilleure que celle des derniers jours. Notamment lors de la commémoration de l’indépendance du Gabon. Sans doute les conséquences d’une charge de travail après son retour du Maroc.

Et ces photos, si bien entendu elles sont récentes, viennent jeter le discrédit sur les informations parues dans la presse, en fin de semaine dernière, et qui faisaient état d’une santé encore fragilisée du chef de l’Etat de ce pays d’Afrique Centrale. En effet, il a été fait mention d’un Ali Bongo « hospitalisé » à Londres avec une santé qui « se détériore ». Le palais avait d’ailleurs démenti, précisant que le Président effectuait tout juste des contrôles de routine. Mieux, Libreville avait rassuré qu’après son séjour britannique, Ali Bongo retrouvera très prochainement les Gabonaises et les Gabonais.

Victime d’un AVC en fin 2018, en Arabie Saoudite, Ali Bongo, après près d’un mois passé à Riyad, la capitale saoudienne, a été transféré au Maroc, sur demande pressente du roi Mohammed VI, qui tenait à prendre soin de son ami d’enfance. Sur instructions du roi, l’hôpital militaire de Rabat a fait le nécessaire au point de rétablir une bonne partie de la motricité perdue par le dirigeant gabonais. Ali Bongo est rentré de convalescence le 23 mars dernier.