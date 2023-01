Gabiro rend hommage en musique à son grand-père avec Mudho

Vivre cent ans en Afrique comme ailleurs reste une exception. Les deux cousins ​​Gabiro Mtu Necessary & Pulalah Master rendent hommage, avec le titre Mudho, à leur grand-père, qui vient de décéder à l’âge de 105 ans.

Le 2 janvier 2023, Gabiro, star du rap et de la musique au Kenya, partageait un tweet pour informer ses fans et ses followers du décès de Mzee Edward Washington Ogonda. Son grand-père venait de décéder à l’âge de 105 ans.

Gabiro et son cousin Pulalah Master, musicien et Dj, se sont associés pour créer une chanson en hommage au héros familial. Une chanson tout en douceur, orientée dancehall, où les deux artistes mélangent le dialecte Luo, l’anglais et le swahili dans leurs paroles.

Mudho ou l’obscurité

La chanson au titre de « Mudho » qui est un mot Luo qui se traduit par l’obscurité, montre qui fut leur grand-père et la tristesse ressenti à la disparition du vieil homme.

Gabiro Mtu Necessary vient de voir son premier album Saint John nommé aux 65e Grammy Awards. Il avait dédié cet album à son défunt père John qui a succombé à un cancer en 2019.