France Football : l’Algérien Riyad Mahrez candidat à sa propre succession !

L’ailier international algérien Riyad Mahrez figure sur la liste des 10 nominés pour le prix du « meilleur joueur maghrébin de l’année » 2020 de France Football. Pour sa propre succession, il sera en concurrence avec les Marocains Hakim Ziyech (Chelsea), Achraf Hakimi (Inter Milan) ou encore ses compatriotes Ramy Bensebaini (Mönchengladbach), Ismaël Bennacer (Milan AC)…

Dans le même rythme du sacre de l’équipe nationale algérienne à la CAN 2019 en Égypte, l’ailier de Manchester City, Riyad Mahrez a fortement contribué à la qualification des siens à la phase finale de la prochaine édition au Cameroun, à l’issue de la 4ème journée des éliminatoires. Il a même marqué un but d’anthologie face au Warriors du Zimbabwe (3-1), lors de la 3ème journée. Nominé pour sa propre succession, il sera rude concurrence avec notamment les stars marocaines Hakim Ziyech (Chelsea) et Achraf Hakimi (Inter Milan), qui ont aussi été énormes cette année.

Tout simplement l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Achraf Hakimi a rejoint l’Inter Milan cet été pour un transfert estimé à 54 millions d’euros (35,5 milliards FCFA). À peine arrivé en Italie, le Lion de l’Atlas a déjà mis presque tout le monde d’abord sur son talent. En 14 matchs livrés sous les couleurs Nerrazzuri, il a planté 4 buts et délivré autant de passes décisives. Son compatriote Sofyan Amrabat, qui évolue à la Fiorentina, figure également sur la liste des 10 nominés pour le du « meilleur joueur maghrébin de l’année » 2020 de France Football.

Sofyan Amrabat, qui est l’un des cadres de la sélection nationale marocaine, réalise une belle saison avec Hellas Vérone, avant de rejoindre les rangs de la Fiorentina pour 20 millions d’euros (10,7 milliards FCFA). Placé dans plusieurs équipes types de la saison en Italie, l’été dernier, le milieu de terrain récupérateur marocain brille par une présence physique impressionnante dans l’entre-jeu.

Le latéral gauche international algérien Ramy Bensebaini, qui fait forte impression avec le Borussia Mönchengladbach, figure également parmi les 10 nominés de France Football. Solide défensivement, il anime son couloir avec rigueur et talent. Comme Achraf Hakimi, il marque et fait marquer.

Les 10 nominés de France Football

Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City), Ismaël Bennacer (Algérie/Milan), Saïd Benrahma (Algérie/West Ham), Ramy Bensebaini (Algérie/Borussia Mönchengladbach), Achraf Hakimi (Maroc/Inter Milan), Hakim Ziyech (Maroc/Chelsea), Yassine Bounou (Maroc/FC Séville), Sofyan Amrabat (Maroc/Fiorentina), Ellyes Skhiri (Tunisie/Cologne), Ali Maaloul (Tunisie/Al Ahly).