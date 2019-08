France – Congo : Madeleine Malonga championne du monde au Japon

Madeleine Malonga dite « Mado » judokate française d’origine congolaise, vient d’être sacrée championne du monde de judo dans la catégorie des – 78kg ce vendredi 30 août 2019 à Tokyo, au Japon, pays du judo.

Déjà championne d’Europe de judo en 2018, Madeleine Malonga a remporté son premier titre de championne du monde en battant sans contestation possible par ippon, ce vendredi à Tokyo, la Japonaise Shori Hamada, tenante du titre. La franco-congolaise a gagné tous ses combats par ippon, signe d’une domination sans partage dans sa catégorie. De très bonne augure avant les jeux Olympiques de 2020 qui se tiendrons au même endroit, au Japon, où elle fait désormais figure de grande favorite.

« Gagner au Japon, ça me tenait à cœur. J’espère que dans un an au même endroit , ce sera aussi l’or (…) J’ai tellement travaillé depuis des années pour ça, me dire que j’y suis, je pense que je vais en pleurer pendant quinze jours, mais tant pis, je suis fière de moi » », a-t-elle déclaré au micro de la chaîne française L’Equipe.