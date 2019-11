Football : retour prochain sur la pelouse pour le Camerounais Benjamin Moukandjo après une longue absence

Eloigné de la pelouse verte depuis la fin de son aventure chinoise en mars dernier, Benjamin Moukandjo a finalement signé avec le Racing club de Lens (RC Lens) le 11 septembre 2019. Alors qu’il allait opérer un retour sur le terrain, une blessure lors d’un match amical l’en a encore éloigné pour quelques semaines. Actuellement en plein rétablissement, Moukandjo pourrait retrouver ses coéquipiers lensois très prochainement.

Le 11 septembre dernier, pratiquement à la fin du mercato, Benjamin Moukandjo, l’ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun vainqueurs de la CAN 2017, au chômage depuis son retour de la Chine après deux saisons, a signé avec le RC Lens, un club de la Ligue 2 française. Mais depuis son arrivée dans ce club entraîné par Philippe Montanier, l’international camerounais n’a pu jouer aucun match. La raison : une blessure aux ischio-jambiers lors d’une rencontre amicale avec Reims, courant octobre.

La lésion musculaire révélée par les examens médicaux n’avait rien de grave, mais devait maintenir le Camerounais pour quelques semaines supplémentaires loin de la pelouse. « Il devrait pouvoir reprendre l’entraînement assez rapidement, mais le problème reste le manque de compétition. On le savait quand on l’a pris, c’est un cas épineux mais on va faire en sorte qu’il revienne dans de bonnes conditions », avait confié les responsables du club.

Récemment en conférence de presse, le coach Philippe Montanier a donné des nouvelles plutôt rassurantes au sujet de l’attaquant. « Benjamin Moukandjo a repris partiellement l’entraînement avec le groupe. Il est en bonne voie », a-t-il affirmé. Voilà de quoi doper le moral des supporters du RC Lens qui n’attendent qu’une chose : le retour de leur club en ligue 1. Moukandjo pourrait jouer un rôle déterminant dans ce changement de statut du club.