Football féminin : Rasheedat Ajibade signe à l’Atletico Madrid

C’est officiel ! L’attaquante des Super Falcons, Rasheedat Ajibade, s’est engagée en faveur de l’Atletico Madrid, dans le championnat d’élite féminin espagnol en provenance d’Avaldsnes (D1 Norvège). Elle est désormais la deuxième joueuse nigériane à jouer pour Madrid, après Francisca Ordega, qui a eu un prêt au club en 2017.

Rasheedat Ajibade, parlant de son nouvel accord, a déclaré au site officiel du club : « C’est un grand privilège et une opportunité d’être ici. Je suis ravi de faire partie de cette équipe et j’espère qu’ensemble, nous réussirons. C’est une belle étape dans ma carrière et un grand défi pour moi et je suis prêt à tout donner ».

« Je suis une joueuse polyvalente, énergique et travailleuse. Je dis aux Atléticos que je vais faire de mon mieux pour qu’eux et l’équipe puissent se sentir fiers », a-t-elle ajouté.

Rasheedat Ajibade a maintenant rejoint d’autres joueuses nigérianes dans le championnat d’élite féminin d’Espagne, comme Charity Adule (Eibar), Asisat Oshoala (FC Barcelone), Toni Payne (FC Séville), Rita Chikwelu et Chidinma Okeke (Madrid CFF).