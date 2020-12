Foot féminin : la Camerounaise Nchout Njoya proche de l’Atletico Madrid

La star des Lionnes Indomptables du Cameroun, Nchout Ajara Njoya (27 ans), devrait bientôt atterrir dans le championnat d’élite féminin espagnol où évolue déjà la Nigériane Asisat Oshoala (FC Barcelone). Elle aurait conclu un accord de principe pour rejoindre l’Atletico Madrid.

La Camerounaise Nchout Ajara Njoya va changer d’air, cet hiver. La Lionne Indomptable aurait conclu un accord de principe pour rejoindre les rangs du club espagnol de l’Atletico Madrid. Cette décision intervient après qu’elle a annoncé son départ de Vålerenga. Dans la soirée du 28 décembre 2020, l’internationale camerounaise a annoncé, sur son compte Instagram, qu’elle quitte officiellement Vålerenga (D1 Norvège), où elle évolue depuis 2018.

« Vålerenga, merci pour ces moments. Nous avons passé deux saisons merveilleuses, avec des moments tristes, avec la deuxième place et la finale perdue la saison dernière, et des moments de joie, cette saison, avec le titre de Champions, la Coupe de Norvège et le Soulier d’Or que j’ai gagné. Merci à mes coéquipières et à mon staff », a écrit Nchout Ajara Njoya.

« Aujourd’hui, je quitte Vålerenga avec un cœur plein de tristesse. Je quitte une famille, mais avec un cœur plein de joie d’un devoir accompli. À mon Vålerenga, mes coéquipiers, le staff, la direction et les merveilleux fans, merci », a-t-elle ajouté.

L’ancienne joueuse de l’AS Police et du FC Rossiyanka s’en va après le doublé : Coupe-championnat en Norvège et le trophée de meilleure buteuse. En Espagne, elle voudrait désormais relever de nouveaux défis sous la tunique de son futur club, l’Atletico Madrid. Après 13 journées de la Liga Femina espagnole, les Colchoneras occupent la 3ème place au classement avec 27 points, juste derrière Real Madrid (2ème, 30 pts) et le FC Barcelone (1er, 28 pts).