Le manager de la chanteuse Wejdene, Feuneu notamment, a lancé la traque contre un « agresseur » qui a osé s’en prendre à sa protégée.

Tout est parti d’une vidéo de l’influenceur belge de 20 ans Kinda Sama, qui, le 12 octobre, lors d’une apparition sur Twitter, devant le Louvre à Paris, a balancé un freestyle dans lequel il s’en prend directement à Wejdene et son manager.

« Feuneu ou pas Feuneu, ramène-moi Wejdene… Me parle pas de Feuneu, sans Wejdene il serait en train de vendre des plaquettes », a tweeté Kinda Sama. Une sortie que Feuneu conçoit comme une attaque contre lui et sa protégée. Dans un message en story Snap, Feuneu s’emporte.

« Trouvez-moi le Kinda svp », a lancé Feuneu. Dans la foulée, auteur du freestyle, Kinda Sama répond aux menaces de Feuneu par une vidéo. « Trouvez-moi Kinda svp (rires). Par contre, ce Snap faut pas abuser Feuneu. Va pas loin comme ça d’accord ? On t’aimait bien dans Coco », recadre Kinda Sama.

L’auteur du freestyle ne s’arrête pas en si bon chemin. Il continue de narguer Feuneu. « T’étais beau dans le clip t’as vu. Mais ne sort pas des “trouver moi Kinda svp” à 1h du matin, écran noir, non. Non mon garçon on n’est pas dans Power », a lancé l’influenceur au manager de Wejdene.

Rappelons que Feuneu a rencontré Wejdene, alors qu’il était animateur en maison de quartier. Le producteur, ayant décelé un talent fou chez la chanteuse, décide de la coacher en la faisant signer dans son label, Guette Music. Aujourd’hui, Feneu est « tout » pour Wejdene, qui s’en glorifie.