Féfé s’engage sur la crise alimentaire et sanitaire au Nigeria

15 millions de personnes affectés par le conflit, 8,5 millions de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire, 6,2 millions qui n’ont pas accès à l’eau potable… Depuis 2016, le nord-est du Nigeria subit une grave crise alimentaire qui s’est amplifiée en 2017 en raison de la sécheresse plongeant ainsi toute la région dans une situation de quasi famine.

Face à cette situation dramatique, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, présentes dans l’Etat de Borno depuis plus d’un an, ont mis en place une réponse efficace afin de lutter contre la famine et la propagation d’épidémies. Malgré l’insécurité qui touche les familles déplacées comme les travailleurs humanitaires, nos équipes sont parvenues à secourir 100 000 personnes en leur apportant de l’eau potable grâce à la réhabilitation et la réalisation de nouveaux forages alimentés par énergie solaire. Dans cette région enclavée où l’accès aux camps de déplacés nécessite parfois des moyens logistiques complexes, nos équipes ont construit des toilettes et des douches dans le but de réduire la défécation à l’air libre, élément indispensable dans le combat contre les maladies diarrhéiques comme le choléra.

Web-Séries : ‘’De Vos Propres Yeux »

Pour permettre au grand public de se rendre compte de la situation, Anaïs Henry, responsable de la Collecte chez SOLIDARITÉS INTERNATIONAL s’est rendue sur place. Au travers d’une série de reportages de 7 épisodes intitulée ‘’De vos propres yeux » et diffusés à partir du 14 novembre, elle invite les internautes à la suivre à la rencontre de nos équipes et des familles à qui elles viennent en aide. Lutte contre le choléra, contre la malnutrition ou contre les maladies liées à l’eau, suivez pas à pas le travail de l’équipe d’urgence de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL au Nigéria.

Féfé, chanteur engagé

Né à Clichy, -où se situe le siège de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL-, de parents nigérians, le chanteur Féfé a souhaité s’associer à cette opération. En plus de la voix off De Vos propres yeux, il a également tenu à alerter le grand public et à appeler au don via un spot radio diffusé sur les ondes dans les prochains jours. « Dans cette zone où 3,4 millions de personnes ont besoin d’assistance alimentaire d’urgence, 50 000 personnes sont déjà en situation de famine ! Sur place, les équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL apportent des kits et de l’eau potable dans les centres de santé et luttent ainsi contre la malnutrition. Sans cette lutte quotidienne, la malnutrition ne pourrait diminuer. Votre aide leur est vitale. »

Parce que chacun peut agir, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL et Féfé appellent le grand public à se mobiliser, notamment via le don par sms. Chaque don compte. Agissons.

Envoyez NIGERIA au 92 600 pour faire un don de 17€ et offrir de l’eau potable à une famille pendant 1 mois ou donnez sur www.solidarites.org

Féfé



Né le 18 janvier 1976 à Clichy la Garenne, il grandit à Noisy le Sec auprès de ses parents Nigérians.



Après une première aventure pleine de succès avec son ancien groupe, le Saïan Supa Crew, Féfé a su imposer sa personnalité en sortant 3 albums solos (Jeune à la retraite, Le charme des premiers jours et Mauve) et en montant sur les scènes des plus grands festivals d’Europe avec sa guitare. Il est actuellement en tournée dans toute la France.