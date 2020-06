Ezéchiel Huon toujours remonté contre Tina Glamour ? : il boycotte son anniversaire

Le petit Ezéchiel Huon, un des fils de feu Ange Didier Huon alias Arafat Dj, garde visiblement toujours une dent contre sa grande-mère Tina Glamour. Il y a quelques semaines, il avait déclaré, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, qu’il reniait sa mamie après que cette dernière s’en est prise à sa mère. Ce dimanche 14 juin 2020, à l’occasion de l’anniversaire de sa grand-mère, Ezéchiel Huon ne lui a laissé aucune marque d’attention contrairement à son frère Maël.

Dimanche 14 juin 2020, Valentine Logbo, mère de la légende du coupé-décalé Arafat Dj, soufflait sa 55ème bougie. À l’occasion de cette fête d’anniversaire un peu spéciale, car c’est la première qui suit le décès de son fils, plusieurs personnes proches de la famille se sont jointes à elle pour essayer de combler le vide qu’a laissé son unique garçon. Une somptueuse réception a été organisée dans la soirée du dimanche rassemblant Carmen Sama, Mc One, Olokpatcha, Kedjevara Dj, Arnaud Jaguard, Badro Escobar et bien d’autres.

Maël Huon, qui n’est pas en Côte d’Ivoire, a envoyé un gentil message d’anniversaire à sa mamie sur Instagram : « Coucou Mamie Tina, j’espère que tu vas très bien. Je te souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonheur. Longue vie. Je te fais plein de bisous. On se voit très bientôt… Et je t’aime beaucoup ». Chose curieuse, son autre petit fils, Ezéchiel, très actif aussi sur les réseaux sociaux, a tout simplement ignoré sa grand-mère. Une attitude étrange qui ébranle les internautes qui font le parallèle avec la récente embrouille entre Aurélia, la mère du petit Ezéchiel, et Tina Glamour.

https://www.instagram.com/p/CBaTNN2JZyZ/

« Mon fils ne t’a jamais aimé… »

En effet, il y a quelques semaines, Tina Glamour, qui accuse Aurélia de trop se mêler de la gestion qu’elle fait des biens de son défunt garçon, s’était violemment attaquée à elle dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. La mémé avait traité son ex-belle fille de grosse femme. « Aurélia, sache que mon fils ne t’a jamais aimée (…) S’il te plait, n’infecte pas mes petits-enfants », avait-elle lâché. Après cette vidéo, Ezéchiel avait pris la défense de sa mère déclarant même qu’il reniait sa grand-mère. A-t-il boycotté l’anniversaire de sa grand-mère à cause de cette histoire ? Nous ne saurions le dire.

Tina Glamour ne s’est pas plainte du comportement de son petit-fils. La fête d’anniversaire s’est d’ailleurs bien déroulée et un gigantesque gâteau, sur lequel on pouvait voir une belle image de Maman Tina en compagnie de son défunt fils, a été coupé après qu’elle a chanté pour rendre hommage à son « bébé ».

https://www.facebook.com/TinaGlamour/videos/187191419345468/