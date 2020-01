Eurovision, Bilal Hassani, Tom Leeb, Lou Jean : les dernières nouvelles avec… « La Chanson Secrète »

Bilal Hassani, qui a représenté la France au concours de l’Eurovision 2019 et qui a fini 16ème au classement, pourrait être remplacé, pour l’édition 2020, par Tom Leeb. Dans le même temps, l’interprète de « Roi » a, avec Lou Jean, créé de fortes sensations, notamment chez Lorie Pester, à travers… « La Chanson Secrète ».

France Télévisions, qui doit sélectionner le candidat qui représentera la France au concours Eurovision 2020, aurait choisi Tom Leeb, le fils de l’humoriste Michel Leeb, pour succéder à Bilal Hassani. Cette année, c’est la chaîne. Et c’est qui aurait été désigné pour le célèbre concours de chant européen.

En perspective du célèbre concours de chant européen, Tom Leeb pourrait en effet chanter lors de la finale qui se déroulera le 16 mai prochain à Rotterdam, aux Pays-Bas. La particularité est que, cette année, contrairement à 2019 où Bilal Hassani avait été désigné grâce aux votes du public, c’est France Télévisions aurait désigné le candidat de la… France.

Si cette information est encore au stade de rumeur non encore confirmée par la chaîne de télévision française, l’on a, par contre, la confirmation que l’émission « La Chanson Secrète » diffusée, ce samedi 11 janvier 2020, sur TF1, a vécu de forts moments d’émotion. En présence de David Hallyday, Fauve Hautot, Richard Berry, Denis Brogniart, Pierre Palmade, Dajdu, Michel Fugain, Arnaud Ducret, entre autres, Lorie Pester a eu l’une des surprises de sa vie.

Et c’est signé par deux nouveaux talents incontestés de la musique française, notamment Bilal Hassani et Lou Jean, qui avaient préparé un tableau retraçant des temps forts de la carrière et de la vie privée de Lorie. Reprenant par ailleurs l’un des tubes de Lorie « Je serai ta meilleure amie », Bilal Hassani et Lou Jean, qui avaient été rejoints sur scène par Mialy, la meilleure amie de Lorie, ont tout simplement ramené la chanteuse 19 ans derrière. Et c’était tout simplement émouvant !