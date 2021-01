Europe : Achraf Hakimi dans le top 4 des meilleurs latéraux droits

L’international marocain Achraf Hakimi, transfuge du Borussia Dortmund où il était prêté pendant deux saisons par le Real Madrid, figure dans le top 4 des meilleurs latéraux droits européens. Le Lion de l’Atlas a obtenu une note de 7,13/10.

Meilleur espoir du football africain en 2018 et 2019, l’international marocain Achraf Hakimi (22 ans), transféré l’été dernier du Borussia Dortmund à l’inter milan, figure naturellement dans le top 4 des meilleurs latéraux droits européens, établi par le site Whoscored. Après avoir ébloui le BvB, le Lion de l’Atlas se fait toujours sentir dans la vie de l’Inter.

Auteur de 5 buts et autant passes décisives en 21 matchs cette saison sous les couleurs Nerrazzuri, Achraf Hakimi a terminé l’année 2020 avec 14 buts et 14 passes décisives en 30 matchs de championnat, à travers des périodes en Allemagne et en Italie. Il est devenu l’une des meilleures recrues estivales en Serie A. Dans le classement, il arrive derrière le Colombien de la Juventus, Juan Cuadrado (7,19).

L’année dernière, Juan Cuadrado a régulièrement reculé à l’arrière droit et le Colombien s’est rapidement imposé comme le meilleur joueur à son poste en Serie A. Cuadrado a marqué 9 buts et fait autant de passes décisives pour la Juventus en 2020. De plus, le joueur de 32 ans a réalisé en moyenne 1,5 interceptions par match, 2 tacles par match, tout en enregistrant 1,4 passe clé par match et 1,3 dribble réussi par match.

L’international portugais de Manchester City, Joao Cancelo, occupe la 2ème place avec une note de 7,33. En fait, le coéquipier en sélection de Cristiano Ronaldo a créé autant d’occasions de but précis en Premier League que les attaquants Marcus Rashford, Wilfried Zaha, Gabriel Jesus et Roberto Firmino en 2020. De plus, parmi les défenseurs qui ont débuté au moins 15 fois dans les 5 meilleures ligues européennes en 2020, un seul a effectué un dribble plus fréquemment que Cancelo (toutes les 34,9 minutes d’action), et sa polyvalence s’est avérée un énorme atout pour Pep Guardiola.

C’est le Français Fabien Centonze, qui arrive à la surprise générale en tête de ce classement des meilleurs latéraux droits européens, établi par Whoscored, avec une note de 7,36. Le joueur de 24 ans du FC Metz, a connu une année incroyable pour sa première année civile complète dans l’une des cinq meilleures ligues européennes. Parmi les joueurs qui ont fait au moins 10 apparitions, Centonze a réalisé en moyenne le plus de tacles et d’interceptions combinés par match (6,2). Sa lecture du match, cette saison en particulier, a été sensationnelle, faisant 22 interceptions de plus que tout autre joueur.