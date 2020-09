Eudoxie Yao atteint la barre d’1 million d’abonnés

La chanteuse ivoirienne à la forme généreuse Eudoxie Yao, continue de gagner en popularité sur les réseaux sociaux. Son «couple» formé avec le Guinéen «Grand P», attire de plus en plus des curieux, mais aussi de nombreux admirateurs, à travers le monde. Elle vient d’atteindre la barre d’un million d’abonnés sur sa page Instagram.

La sulfureuse Eudoxie Yao, l’amour de la star guinéenne «Grand P», est entrée dans le cercle restreint des personnalités, qui ont atteint 1 million d’abonnés sur Instagram. Très heureuse de cette nouvelle, Eudoxie Yao, s’est rendue sur ses différentes pages, pour partager sa joie et son bonheur avec ses fans.

« 1 million d’abonnés depuis 5 jours. Je tenais à vous dire merci infiniment pour un nouveau compte. C’est juste waouuu, je n’ai pas de mots. Je vous aime », a-t-elle posté sur sa page Instagram. Une publication qui a atteint plus de 11 665 followers.

Comme si cela ne suffit pas, Eudoxie Yao a utilisé sa page Facebook également, pour poster un nouveau message, toujours sur le même événement. « Merci infiniment mes love, j’ai plus d’un million d’abonnés sur ma page Facebook et aussi un million d’abonnés sur mon nouveau compte Instagram », a écrit la femme de «Grand P».

Plusieurs fans se sont précipités dans la section commentaire. Si certains se sont contentés de messages de félicitations et d’admirations, d’autres ont tenu à exprimer leur opinion. « Hum… Dieu a bien fait de créer Grand P dans ta vie. Grâce à lui, tu as eu 1 million d’abonnés ! », a écrit un internaute guinéen. « Ravissante Eudoxie. Je te souhaite le meilleur et rien que du meilleur. Ton admirateur depuis Bénin », a posté un fan depuis Cotonou.

Malgré sa popularité grandissante, Eudoxie Yao est restée naturelle et très sociale. D’ailleurs, certains de ses abonnés lui reconnaissent cette qualité humaine. « De toutes les influenceuses que je connais, tu es la seule qui prend le temps de répondre à ses abonnés », a reconnu un admirateur de la star ivoirienne des réseaux sociaux. En revanche, «Grand P» n’a pas encore réagi à ces messages de sa femme Eudoxie Yao, sur les réseaux sociaux. Mais, sa réaction ne devrait pas tarder certainement.