Être artiste : un chemin de servitude et de liberté – Rencontre avec Samuel Adoquei et Angel Fuentes

Samuel Adoquei est une figure pionnière dans le monde artistique, premier artiste africain à enseigner l’art occidental dans les universités les plus prestigieuses des États-Unis. Originaire du Ghana, son parcours extraordinaire est raconté par Angel Fuentes dans le livre jeunesse » L’Incroyable destin de Samuel Adoquei » (Éditions Aponi). Un récit qui explore la quête de sens, la force de la créativité et le pouvoir transformateur de l’art.

Samuel, vous êtes parti seul du Ghana à l’âge de 15 ans, comment cette expérience a-t-elle influencé votre vision artistique ?

Samuel Adoquei : Je n’avais pas de loisirs, j’ai donc appris l’éthique du travail et le plaisir de peindre. Apprendre rapidement à se débrouiller seul et à être autonome,

Angel, qu’est-ce qui vous a poussé(e) à écrire sur Samuel Adoquei, et pourquoi pensez-vous que son histoire résonne particulièrement aujourd’hui ?

Angel Fuentes : Son approche, sa philosophie, son travail en tant qu’artiste ainsi que sur le rôle de l’artiste. En France, l’image de « la vie d’artiste » a souvent une connotation péjorative – que les réseaux sociaux tentent de casser, ce qui est une bonne chose selon moi. Samuel a une approche pragmatique d’une profession qui semble abstraite : Être artiste. Aujourd’hui, son message résonne tout particulièrement dans le contexte actuel.

L’histoire de Samuel est une histoire de résilience, de persévérance, d’accomplissement de soi en dépit des difficultés familiales, sociétales, politiques. Nous avons voulu ce livre abordable et clair. Afin que le message soit donné aux plus jeunes lecteurs, car c’est un livre qui se lit, qui se rumine. C’est de la matière à penser. Pour toutes ces raisons, son histoire résonne aujourd’hui, prendre le temps d’agir, réfléchir et de penser son avenir est quelque chose de primordial sur un grand nombre de question.

3- Samuel, votre philosophie évoque la créativité comme force transformatrice. Comment la mettez-vous en pratique dans votre vie quotidienne et dans votre enseignement ?

Samuel Adoquei : Une fois que j’ai réalisé que mon talent est un don, pour m’aider à être utile à l’humanité, j’ai commencé à suivre une vie de servitude. Tout ce que je fais (créer, enseigner, encadrer et écrire) doit être utile à l’humanité tout entière.

4 – Angel, quels enseignements espérez-vous transmettre aux jeunes générations à travers ce livre ?

Angel Fuentes : Ce livre n’a pas été pensé exclusivement pour la jeune génération. Il a été pensé pour parler à ceux qui veulent réaliser leurs rêves artistiques. Nous l’avons souhaité intergénérationnel. Pour les enfants et les adolescents bien sûr, mais aussi les parents de ces jeunes artistes qui préfèrent parfois envisager une « carrière sérieuse » pour leurs enfants. Une carrière artistique demande une rigueur et des compétences diverses, comme toute profession. Et même, pour les adultes qui souhaitent se lancer dans une nouvelle voie.

5 – Samuel, quelle place la culture africaine occupe-t-elle dans votre œuvre, et comment influence-t-elle votre approche artistique ? Qui sont les grands artistes africains qui vous ont inspirés ?

Samuel Adoquei : Je suis née en Afrique et j’ai été imprégnée de sentiments africains. Le fait que l’Occident ne comprenne pas les Africains m’a poussée à m’engager dans une voie qui, grâce à mon travail, permettra à l’Occident de voir l’unité de tous les êtres humains. Je suis également conscient que le monde devient de plus en plus petit et que mes créations devraient donc rassembler tout le monde et non repousser ceux qui ne comprennent pas.

Je préfère être un pont, utiliser un langage universel que les deux parties peuvent traverser et parler pour apprendre à se comprendre et à s’aimer plutôt que d’effrayer ceux qui n’ont pas accès à la connaissance de l’autre. L’Africain en moi me pousse à être le pont dont nous avons besoin et le langage universel dont nous avons besoin lorsque nous communiquons. En grandissant, les artistes africains du passé n’ont jamais signé leur nom sur les œuvres d’art et je ne me souviens donc d’aucun nom. L’art du Bénin, les sculptures anciennes du Ghana et l’art des Yorubas m’ont beaucoup inspirée. Au Ghana, j’ai grandi en compagnie de la légende Ablade Glover et j’ai été très inspirée par son art.

6 – Aujourd’hui, alors que de nombreux talents africains brillent à l’international, quels conseils donneriez-vous à ceux qui hésitent à poursuivre une carrière artistique ambitieuse ?

Samuel Adoquei : Ils doivent comprendre que l’art est politique, racial, religieux et saisonnier. Tout type d’art est accepté lorsqu’il correspond au récit politique de l’époque, à l’environnement racial et religieux : certaines images auront plus de succès que d’autres dans un certain environnement racial et religieux, et les saisons vont et viennent avec le goût de la saison et l’approbation de ce qui est grand et de ce qui est populaire. C’est pourquoi il faut cesser de courir après le papillon du succès. Évitez les gadgets, les trucs et tout ce qui va dans le sens d’un quart d’heure de gloire. Ce n’est pas parce que les gens ne savent pas qu’ils méritent nos moindres efforts. Avec votre connaissance de la vie, vos compétences et votre expérience, faites tout ce qu’il faut pour être respectueux de ceux pour qui vous créez. Faites de votre mieux, quel que soit le cours que vous suivez.

Les artistes sont des âmes douées, des êtres uniques choisis pour aider à inspirer les esprits de l’humanité. La qualité de la création est transcendante, intemporelle et soutenue par tous les goûts : Politique, racial, religieux et saisonnier.

Les voies vers les cieux sont ouvertes aux âmes éclairées qui vivent une vie de servitude. C’est une loi naturelle. Grâce à votre don, vous pouvez rendre le royaume des cieux accessible à tous. Les dieux accordent leurs bénédictions secrètes à tous ceux qui poursuivent leur mission de vie en harmonie avec les exigences des cieux. Quiconque utilise cette qualité, cette compétence et ce respect de la création sera celui que les cieux louent, favorisent, préservent et récompensent par la sécurité éternelle. Quant à vous, continuez à faire ce que nous vous avons appris à faire. Mettez du cœur dans votre enseignement et soyez nobles dans vos rêves.

Commander le livre L’incroyable destin de Samuel Adoquei