Est du Congo : le cri des morts

Les morts crient en silence

dans les plis obscurs de la nuit.

Leurs voix se perdent dans la forêt,

étouffées par la soif de coltan

et par celle de l’indifférence.

Ils crient

trois décennies d’injustice,

des atrocités ignorées.

Ils crient les crimes impunis.

Dans le silence, leurs hurlements deviennent plus forts.

Ils crient pour les morts comptés en millions,

pour des vies broyées, chaque jour.

Ils crient pour les femmes violées en série,

dont les voix, noyées dans l’oubli,

ne réveillent plus personne.

Les cris s’élèvent depuis les fosses sans croix,

depuis les villages effacés des cartes,

là-bas, les enfants apprennent trop tôt

la chanson d’un fusil

et le goût amer de la fuite.

Les fleuves poursuivent leur course,

indifférents aux corps qu’ils ont vus passer.

La terre boit le sang, jamais rassasiée,

les fauves dévorent les chairs humaines

dans un festin inégalé.

Les morts hurlent dans le silence glacé de la nuit.

La lune, errante,

s’égare dans des contrées oubliées.

Sous l’averse torrentielle,

leurs cris annoncent le réveil des armes…

Ils demandent paix et justice,

mais surtout mémoire,

car mourir deux fois —

dans la terre et dans l’oubli —

est la pire des morts.