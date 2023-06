Espagne : Mohammed VI ordonne le rapatriement des mineurs marocains

Le Maroc et l’Espagne se sont penchés sur la question migratoire, lors de la 21ème réunion du groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol. Une occasion pour Mohammed VI d’ordonner le rapatriement de tous les mineurs non accompagnés vivant en Espagne.

La ville de Madrid a abrité, ce vendredi 2 juin 2023, des échanges sur la migration entre le Maroc et l’Espagne. Une réunion co-présidée par Khalid Zerouali, Wali Directeur de la Migration et de la Surveillance des frontières et Isabel Castro Fernández, Secrétaire d’Etat espagnole aux Migrations. Etaient présents, Rafael Pérez Ruiz, Secrétaire d’Etat à la Sécurité, Angeles Moreno Bau, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et Karima Benyaich, Ambassadeur du Maroc en Espagne.

Travailler à encourager la migration régulière

Madrid a reconnu les efforts d’envergure déployés par les autorités marocaines s’agissant de la lutte contre la migration irrégulière. Insistant sur le statut du royaume chérifien, « un partenaire fiable et un acteur majeur au niveau de la sécurité régionale », Madrid s’est réjoui d’œuvrer avec le voisin africain pour renforcer les mécanismes de coordination et d’échange d’informations. Il est dès lors question de rénover des modalités de travail commun au niveau des Centres de Coopération policière, des officiers de liaisons, entre autres.

L’Espagne et le Maroc se sont par ailleurs engagés à continuer à travailler le sens d’encourager la migration régulière. Rabat et Madrid ont convenu de mettre en place de nouveaux mécanismes visant à encourager les flux légaux maîtrisés. Cela passera par une bonne gestion de la mobilité circulaire. A ce titre, le bilan positif de la main d’œuvre a été salué. Processus qui, d’ailleurs, à l’échelle européenne, est considéré comme un succès. La question des mineurs marocains non accompagnés a aussi été au centre des échanges.

Le retour des mineurs non accompagnés

Une occasion pour les autorités marocaines de faire part des instructions du roi Mohammed VI de rapatrier tous les mineurs marocains dûment identifiés. Sur ce point l’Espagne et le Maroc ont insisté sur la nécessité de concentrer les actions autour de l’intérêt supérieur du mineur, notamment à travers la prévention, la protection et le retour concerté. Lequel retour devra être entouré de toutes les garanties juridiques, légales. En plus de respecter les engagements internationaux.

La gestion des mineurs marocains demeure un véritable casse-tête pour l’Espagne. On se rappelle qu’en mi-août 2021, les autorités espagnoles avaient entrepris d’expulser 700 mineurs marocains non accompagnés vers le royaume chérifien. Des expulsions en conformité avec un accord signé entre l’Espagne et le Maroc. Sauf que les conditions dans lesquelles cette opération d’expulsion devait être exécutée posaient problème. L’opposition de droite espagnole avait alors dénoncé que le protocole habituel de rapatriement n’avait pas été respecté par Madrid.