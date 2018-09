Eric Bibb Global Griot

Avec Global Griot, Eric Bibb renoue avec les traditions ouest-africaines des contes et de l’histoire orale. Il invite ses amis griots du continent africain (notamment le sénégalais Solo Cissohko et le malien Habib Koité) et nous propose un album de blues, groovy à souhait, qui va puiser aux racines de l’Afrique.

Chers Amis,

Mon indéfectible rencontre avec l’Afrique de l’Ouest est une bénédiction qui a changé le cours de ma vie. Collaborer avec et devenir l’ami de musiciens issus de familles de griots légendaires, a été comme un retour à la maison longtemps souhaité, comme une rivière chantante et apaisante submergeant mon âme. C’est un honneur et un réel plaisir de vous présenter mes amis griots citoyens du monde, toutes tribus rassemblées. Peace, Eric.