Erdogan a reçu une tape sur les doigts en Libye. Plus à suivre ?

Une série de succès remportés par le gouvernement d’union national (GNA) soutenu par la Turquie en Libye a tourné court le 4 juillet lorsque la base aérienne d’Al-Watiya récemment capturée par les forces pro-GNA a a subi un bombardement mystérieux.

Les groupes armés loyaux au GNA sont entrés à Al-Watiya il y a quelques semaines à peine après une offensive rapide facilitée par les drones turcs Bayraktar TB2. Il n’y a pas si longtemps, les combattants des forces pro-GNA ont pris des selfies avec les systèmes de défense anti-aérienne Pantsir abandonnés par l’Armée nationale libyenne (LNA). Au lieu de systèmes Pantsirs de fabrication russe, les systèmes turcs MIM-23 HAWK ont été déployées à la base.

Les dernières images satellite d’Al-Watiya montrent clairement que les mêmes systèmes ont été endommagés ou détruits lors de l’attaque. Ces développements portent un coup dur à la fierté d’Ankara, d’autant plus que l’attaque a eu lieu quelques heures après que le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a conclu sa visite à Tripoli.

The Libyan National Army #LNA announced that its Air Force has destroyed Turkish #Hawk air defense systems that #Turkey had deployed in the past days at al-#Watiya Air Base, northwest of #Libya. pic.twitter.com/XcbtrZ9CUv

