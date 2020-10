EndSARS : Wizkid et Davido entrent dans la danse

Malgré les sanctions contre certains policiers, la manifestation EndSARS continue de prendre de l’ampleur au Nigeria et en dehors du pays. Des célébrités, dont M. Macaroni, Wizkid, Davido, burna Boy, MC Lively, Falz, Small Doctor, Mercy Eke, ont également pesé de leur poids derrière la manifestation en se joignant virtuellement ou physiquement.

Tout récemment, le chanteur Wizkid, qui a exprimé le besoin de produire une chanson contre les violences de la Special Anti Robbery Squad (SARS), a donné l’assurance qu’il ferait partie d’une manifestation au Royaume-Uni, prévue ce dimanche. L’acteur hollywoodien de premier plan, John Boyega, était l’une des nombreuses personnes, en dehors du Nigeria, qui ont rejoint la manifestation sur les réseaux sociaux.

Cela a conduit à la tendance du hashtag au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays. Lauréate d’un Grammy Award et rappeuse américaine, Cardi B, a également tweeté pour demander plus d’informations sur la manifestation.

Le joueur nigérian Falcon et attaquant du FC Barcelone, Asisat Oshoala, a également condamné les excès de l’unité de police, tandis que le chroniqueur du Daily Trust, Gimba Kalanda, a donné une voix à la campagne sur Twitter.

En revanche, David Adedeji Adeleke, connu sous le nom de Davido, qui est de retour au Nigeria, a également utilisé les réseaux sociaux pour amplifier la voix des jeunes Nigérians. Le chanteur a récemment tweeté qu’il était nécessaire de dialoguer avec les hauts responsables du gouvernement du pays, dès que possible.

Davido a également ajouté que la réunion devait se tenir au cours d’un face-à-face plutôt que dans un arrangement virtuel. « Nous avons besoin d’un dialogue avec le sommet dès que possible … pas de zoom, pas d’appel téléphonique, pas de direct … nous voulons un face-à-face », a-t-il écrit.

D’autres célébrités, comme les comédiens M. Macaroni, MC Lively les artistes, Falz, Small Doctor et l’actrice Mercy Eke, ont également pesé de leur poids derrière la manifestation en se joignant virtuellement ou physiquement.