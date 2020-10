EndSARS : 69 tués dans les manifestations dont 11 policiers et 7 soldats

La Présidence nigériane a déclaré qu’au moins 69 personnes auraient été tuées, à ce jour, à travers le pays, lors de manifestations contre la brutalité policière, « EndSARS ». Un porte-parole du Président nigérian Muhammadu Buhari, cité par la BBC, a déclaré que les personnes tuées comprennent 11 policiers et 7 soldats.

Mardi dernier, les manifestations qui se voulaient pacifiques, ont pris une autre tournure. Au moins 12 manifestants ont été tués lorsque des soldats ont ouvert le feu sur eux au péage de Lekki. L’armée nigériane a nié avoir déployé ces hommes en uniforme pour tirer sur les manifestants, malgré l’existence de suffisamment d’éléments pour prouver le contraire.

« Je suis profondément peiné que des vies innocentes aient été perdues. Ces tragédies sont injustifiées et inutiles. Il n’y a certainement aucun moyen de relier ces mauvais actes à l’expression légitime des griefs des jeunes de notre pays », a déclaré, jeudi, le Président Muhammadu Buhari.

Les manifestants au Nigeria ont réclamé la fin des brutalités policières obligeant le gouvernement à dissoudre l’unité de police notoire appelée la Special Anti Robbery Squad (SARS). Le gouvernement a ensuite remplacé l’unité dissoute par une nouvelle unité appelée les armes et tactiques spéciales (SWAT) pour exécuter les tâches jadis assumées par les SARS.

Cependant, les protestations se poursuivent depuis des jours avec des citoyens insatisfaits de la réponse du gouvernement quant à la réforme de la police. Le Président Buhari a toutefois déclaré qu’« en approuvant la fin du SARS, j’ai déjà indiqué clairement que cela était conforme à notre engagement à mettre en œuvre de vastes réformes de la police ».

Le Président nigérian a demandé la fin des rassemblements, affirmant que le message était passé haut et fort. Les manifestations se sont apaisées depuis mercredi, mais il y a toujours un certain niveau de malaise et de tension dans plusieurs villes du pays.