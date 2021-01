Emprisonnés en Arabie Saoudite depuis des mois, des Nigérians crient à l’aide (Vidéo)

C’est une scène presque surréaliste que les internautes ont pu visionner dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Mais que contient-elle de si déroutant ?

Dans cette vidéo, on peut y voir des individus de nationalité nigériane détenus dans des conditions quasi-abominables, comme l’a relevé AfrikMag. Présents dans ces lieux, depuis des mois maintenant, pour avoir été en possession de visas ayant pris fin, ces détenus ont tenu à dévoiler à la face du monde entier, l’enfer dans lequel ils vivent.

Hommes et femmes sont unanimes sur le fait que la période de détention ne saurait durer plus de deux semaines, conformément aux lois de l’Arabie Saoudite. Alors que certains y ont passé des mois, les conditions dans lesquelles ils vivent sont inhumaines et dégradantes ; des sacs poubelle utilisés pour passer les nuits qui peuvent parfois connaitre une forte baisse de température.

Dans un contexte de pandémie de Covid-19, la distanciation physique étant de mise, elle ne saurait cependant être appliquée et respectée par les détenus qui vivent en surnombre, les uns collés aux autres. Des récits glaçants ont été aussi recueillis auprès d’autres détenus de diverses nationalités, qui déclarent avoir littéralement vécu « l’enfer ».

Ils lancent notamment un cri du cœur et interpellent les autorités nigérianes, pour que celles-ci volent à leur secours à l’image d’autres pays qui ont rapatrié leurs concitoyens.