Emma Lohoues enflamme la Toile avec des photos sexy

Cela fait maintenant quelques heures que la célèbre actrice ivoirienne qu’on ne présente plus, Emma Lohoues, publie des photos d’elle sur sa page officielle Facebook. Sur ces dernières, l’on l’aperçoit dans des postures et des tenues plutôt affriolantes. Cela dit, il ne s’agit nullement de photos récentes, elles ont été prises dans la fourchette 2010 et 2013.

Quand Emma Lohoues revisite ses vieilles photos sexy

Il semble, de toute évidence, que l’ex-petite amie du défunt DJ Arafat, Emma Lohoues, est en pleine nostalgie depuis ce mardi, en début d’après-midi. En témoignent les nombreuses photos d’elle qu’elle a publiées sur sa page Facebook et qui n’ont pas manqué de susciter des réactions de la part de ses fans.

Tout est parti d’une photo de 2010 qu’elle a décidé de revisiter en la postant sur sa page avec le commentaire « Lolll 2010… Time fly ». Sur cette image, on l’aperçoit dans une robe de nuit qui laisse entrevoir sa magnifique poitrine. Alors que les commentaires fusent de partout, la diva en rajoute une couche en dévoilant une série de 4 photos, les unes aussi splendides que les autres. Très admiratif face à la beauté luxuriante qu’affichait Emma Lohoues en 2011, un internaute lâche « Tu étais belle deh en mode Skinny façon là ».

Et comme si cela ne suffisait pas, la star nous fait ensuite voyager en 2012, à l’aide de plusieurs shoots qu’elle a réalisées dans le temps. Coupe de cheveux extravagante, jean moulant destroy, etc., elle nous en met plein la vue. Mais l’artiste ivoirienne ne s’arrête pas en si bon chemin. Elle relance les audiences quelques minutes plus tard avec des photos d’elle prises au Cameroun en 2012-2013 du temps où, comme elle dit si bien, elle était « maitresse de cérémonie aux écrans noirs grand festival de film au Cameroun ».

Ce sont là de très beaux souvenirs que Emma Lohoues a tenu à partager avec ses fans ce 1er jour du mois de septembre 2020. Faites un tour sur sa page officielle Facebook et vous ne le regretterez pas.