Égypte Covid-19 : 1 569 nouveaux cas et 83 décès

Le Ministère de la Santé égyptien a annoncé 1569 nouveaux cas positifs de coronavirus et 83 décès pour le jeudi 25 jinn 2020. Une situation qui est stable depuis une dizaine de jours mais avec un nombre de nouvelles infections très supérieures aux guérisons



Aujourd’hui, jeudi, le ministère de la Santé et de la Population a annoncé que 403 des personnes infectées par le Coronavirus ont quitté les hôpitaux, ce qui porte le total des personnes ayant guéris du virus à 16 338 cas jusqu’à présent.

Le Dr Khaled Mujahid, conseiller du ministre de la Santé et de la Population pour les affaires des médias et porte-parole officiel du ministère, a déclaré que 1569 nouveaux cas se sont révélés positifs après les analyses en laboratoire dans le cadre des procédures de surveillance et d’enquête du ministère, selon les directives de l’OMS. Il a aussi annoncé la mort de 83 malades.

Il a ajouté que les gouvernorats qui ont enregistré l’incidence la plus élevée d’infection à coronavirus sont « Le Caire, Gizeh et Qalyubie », tandis que les gouvernorats de la « Mer Rouge, Matruh et Sinaï Sud » ont enregistré les taux les plus bas d’infections à VIH, appelant les citoyens à adhérer aux mesures préventives et préventives et à suivre les procédures de divergence sociale, en particulier dans les gouvernorats avec des taux Infection élevée.

Le Dr Khaled Mujahid a déclaré que le nombre total de cas de malades du Covid-19 enregistrés en Égypte à la date du jeudi 25 juin était de 61 130 cas, soit le total le plus important du continent après l’Afrique du Sud, dont 16338 cas ont été guéris et 2533 sont décédés.