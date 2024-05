Effondrement d’une mosquée au Nigeria : un bilan tragique et des interrogations

Le bilan de l’effondrement d’une mosquée, survenu ce dimanche 26 mai 2024 à Lagos, au Nigeria, s’alourdit. Selon les dernières informations, des dizaines de personnes ont péri dans cette catastrophe qui a frappé un lieu de culte en plein cœur de la ville.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent sur le site du drame, mais les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent. Les équipes d’urgence s’attendent à un bilan final encore plus lourd. Les circonstances exactes de l’effondrement de la mosquée font l’objet d’une enquête. Des négligences dans la construction ou des matériaux de mauvaise qualité pourraient être en cause.

Cet événement tragique a provoqué une onde de choc au Nigeria et dans le monde entier. Les messages de condoléances et de soutien affluent à l’intention des familles des victimes et des blessés. L’effondrement de la mosquée de Lagos soulève des questions importantes sur la sécurité des lieux de culte dans le pays. Le gouvernement a instruit des contrôles plus stricts et un renforcement des mesures de prévention pour éviter de nouvelles tragédies.

Effondrements fréquents de mosquées

En attendant, les secours continuent leur travail et les hommages aux victimes se multiplient. Les autorités ont demandé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur les causes de ce drame et prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il ne se reproduise. Ce drame rappelle celui survenu le vendredi 11 août 2023 avec l’effondrement d’une large partie du toit d’une mosquée. La bâtiment était vieux de deux siècles.

Sept fidèles avaient perdu la vie lors de ce drame. Par ailleurs, vingt-trois autres fidèles étaient grièvement blessés. Ce drame intervenait alors que des centaines de musulmans se recueillaient dans l’enceinte sacrée de la mosquée historique de Zaria, l’une des villes phares située au Nord du Nigeria.