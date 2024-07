DSK au Maroc : entre projets personnels et influence potentielle

Dominique Strauss-Kahn (DSK), ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) et ex-ministre français de l’Économie, a connu une chute spectaculaire qui a bouleversé sa carrière politique et financière. En 2011, son arrestation à New York pour agression sexuelle sur une femme de chambre d’hôtel a provoqué un scandale international, mettant fin à ses ambitions présidentielles en France et le forçant à démissionner du FMI. Aujourd’hui, c’est au Maroc que DSK tente de reconstruire sa vie et son image.

Récemment, des rumeurs ont circulé concernant un supposé projet hôtelier d’envergure au sud de Tanger. Cependant, DSK a rapidement démenti ces informations, les qualifiant de « fake news ». Dans une mise au point auprès des médias marocains il a clarifié la situation : « Il est exact que j’ai acheté une parcelle de terrain au sud d’Asilah. J’y construis une maison de vacances personnelle. Cela n’a rien à voir avec un prétendu ‘resort’. »

Alors, que fait réellement DSK au Maroc ?

Une vie personnelle ancrée au royaume chérifien

Ayant grandi à Agadir, Dominique Strauss-Kahn a choisi de s’installer définitivement au Maroc. Il réside actuellement à Marrakech avec son épouse Myriam L’Aouffir. La construction d’une maison de vacances près d’Asilah témoigne de son attachement au pays et de son désir d’y établir des racines durables.

La présence de DSK au Maroc est aussi étroitement liée à son mariage avec Myriam L’Aouffir, une femme d’affaires et personnalité médiatique marocaine. Née à Rabat, Myriam L’Aouffir a fait carrière dans le marketing et la communication, notamment au sein de la chaîne de télévision publique française France Télévisions. Entrepreneure dynamique, elle a fondé sa propre agence de communication en 2014 et elle est impliquée dans de nombreux projets au Maroc.

Son réseau et sa connaissance approfondie du pays ont sans aucun doute joué un rôle important dans l’intégration de DSK au sein de la haute-société marocaine. Ce couple franco-marocain incarne une forme de synergie entre les milieux d’affaires et politiques des deux pays. Bien que leur influence précise reste difficile à évaluer elle est forcément très importante en raison des postes prestigieux occupés par le passé par DSK.

Engagement humanitaire ou conseiller économique occulte ?

Au-delà de sa vie personnelle, DSK s’implique activement dans la vie sociale marocaine. Il préside l’ONG humanitaire Mekkil’, dont l’objectif principal est de contribuer à réduire les inégalités sociales et territoriales et de soutenir les populations les plus vulnérables du pays.

Bien que non confirmé officiellement, on peut se demander si l’expertise économique et financière de DSK pourrait être mise à profit dans le cadre de consultations ou de conseils informels auprès d’acteurs économiques marocains.

Un rôle potentiel dans les relations entre Maroc et Israël ?

Bien qu’aucune information officielle ne confirme une implication de DSK dans le rapprochement du Maroc et d’Israël, son parcours soulève des questions intéressantes. En effet, en France, DSK était connu pour ses liens avec la communauté juive, une connexion qui était en grande partie due à son ex-épouse Anne Sinclair, figure médiatique influente et elle-même issue d’une famille juive importante. Cependant, depuis son divorce et son installation au Maroc, la nature et l’étendue de ses liens actuels avec les cercles israéliens restent floues.

Cependant, son expertise économique, son réseau international et sa connaissance du Maroc pourraient théoriquement être des atouts dans le contexte du rapprochement croissant entre le Maroc et Israël. Néanmoins, DSK a généralement maintenu un profil bas dans les affaires internationales depuis les controverses qui ont marqué sa carrière. De plus, il n’occupe aucun rôle officiel connu dans la diplomatie marocaine.

Le choix de DSK de s’installer au Maroc et de s’impliquer dans des actions humanitaires locales pourrait alors être interprété comme une tentative de rédemption et de reconstruction d’une image positive, loin des scandales qui ont marqué sa carrière politique et financière en France et à l’international.