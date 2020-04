Drame au Congo : la foudre tue vingt personnes

Mercredi, ce sont vingt personnes qui ont perdu la vie après avoir été électrocutées par une ligne à haute tension frappée par la foudre. Le drame est survenu à Kintélé, banlieue de Brazzaville alors que la population congolaise vit le premier jour de confinement dans un contexte de lutte contre la propagation du Covid-19.

Mercredi, plusieurs témoins ont rapporté le décès d’une vingtaine de personnes à Kintélé, après que la foudre ait rompu deux câbles d’une ligne à haute tension. Les témoignages rapportent aussi que certains décès sont survenus alors que les victimes étaient encore à l’intérieur de leur maison. Pour d’autres, le drame a eu lieu dans la rue.

Selon BBC, un témoin rapporte que l’un des câbles a atterri sur le toit d’une maison environnante. En plus de l’incendie partiel qui s’est déclaré, trois personnes sont mortes électrocutées. Il a ajouté que le second câble est tombé dans la cour de la concession alors que celle-ci était envahie d’eau. Ayant accouru pour porter secours à la maison incendiée, des voisins se sont également fait électrocuter à leur tour.

Une mobilisation générale autour des victimes

Dans les vidéos amateurs publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir un ballet incessant de corbillards et d’ambulances transportant les victimes. Des véhicules de particuliers ont également été vus en train de transporter des blessés et des morts.

La maire de Kintélé, Stella Mensah Sassou N’Guesso, a annoncé à la radio publique que 13 corps ont été amenés à la morgue municipale du CHU tandis que la morgue de l’hôpital de Talangaï en a accueilli 7. Le même hôpital a reçu de nombreuses victimes du drame, totalement inconscientes. L’état actuel de la situation laisse penser que le bilan des morts pourrait s’alourdir.

La population congolaise n’en était qu’au premier jour du confinement décrété par les autorités pour freiner le Covid-19 lorsque ce drame est survenu.

