Le festival « Rencontres Audiovisuelles de Douala (RADO) », manifestation artistique et culturelle dédiée à la promotion des films du cinéma et de l’audiovisuel africains, a été ouvert, hier 2 juin 2023 ; dans la séduisante salle de Canal Olympia à Bessengue-Douala.

Cet événement, le 7ème du genre, qui se tient du 2 au 9 juin 2023 à Douala, a pour thème : « Dynamiques des festivals et des nouveaux médias en Afrique ». Présidé par Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, ministre camerounais des Arts et de la Culture, il s’articule autour des activités techniques et protocolaires ci-après :

Deux galas solennelles d’ouverture et de clôture ;

Des projections de films (Palmarès-Panoramas-Hommages) ;

Des compétitions, cinéma et TV ;

Des rencontres interprofessionnelles ;

Des séminaires/ateliers de formations techniques et professionnelles ;

Des hommages aux icônes du cinéma africain ;

Un village du cinéma africain (VICA)

Le savoir-faire des cinéastes à l’honneur

On a noté la présence au lancement de cet important évènement culturel des autorités administratives, politiques et traditionnelles, des icônes du cinéma et de la culture africains, telles que Dikongue Pipa, Dave K. Moctoï.

Pour le ministre Bidoung Mkpatt, « vos présences nombreuses à la 7ème édition des RADO font de cet évènement une grande fête originale, impressionnante qui va vous permettre, j’en suis convaincu, de découvrir le savoir-faire des cinéastes retenus, leurs génies artistiques, leur vision du monde, de suivre les prestations des jeunes et de nombreux talents remarquables des icônes du cinéma et de l’audiovisuel venus de toutes les régions du Cameroun, d’Afrique et d’autres continents ».

« Je félicite le président et les membres du comité d’organisation, pour toutes les dispositions prises pour assurer le succès de cette 7ème édition des RADO. Par ailleurs, je vous encourage à persévérer dans vos efforts de fédérer les expertises, les intelligences et énergies en vue de capitaliser les retombées issues du développement de l’industrie cinématographique à l’heure de la décentralisation », a-t-il ajouté.

Cadre d’expression des œuvres audiovisuelles

« Avec pour ambition de contribuer à la promotion du cinéma africain ainsi qu’au rayonnement international de la ville de Douala et du Cameroun, le festival RADO est une manifestation artistique qui aspire devenir une plateforme de coopération technique et professionnelle pour les festivals de cinéma africain et un cadre d’expression des œuvres audiovisuelles, de formation des jeunes, de divertissement et d’animation des masses populaires », a déclaré Remy Atangana Abega, promoteur des RADO, cinéaste et conseiller culturel, par ailleurs coordonnateur national du pôle cinéma et audiovisuel au ministère camerounais des Arts et de la Culture.

« Il s’agit de renforcer la visibilité du cinéma et d’évaluer et orienter la création, et la diffusion, de stimuler la production et la circulation des films, grâce aux images porteuses d’identités et vecteurs des cultures et des civilisations africaines », a-t-il conclu.