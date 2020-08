Djibouti : 5369 personnes diagnostiquées positives au Covid-19

En ce dimanche 16 aout 2020, les principales données relatives à l’évolution de l’épidémie du Covid-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit :

21 patients ont été déclarés guéris ;

• 270 tests ont été réalisés ;

• 02 personnes sont détectées positives ;

• 00 décès.

Le taux de positivité de ce jour demeure assez bas avec 0.7 %; ce qui confirme la tendance annoncée qui est toujours en diminution progressive de la transmission communautaire du virus.

59 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti

Nous devons toutefois continuer à respecter les gestes barrières notamment à travers le port de masque, le lavage fréquent des mains au savon ou l’utilisation du gel hydro alcoolique et la distanciation physique d’au moins un mètre. Et nous insistons sur la protection des personnes vulnérables (personnes figées de plus de 60 ans et celles porteuses des maladies chroniques).

A cet effet, le numéro vert 1517 est à votre disposition pour toutes informations utiles en cas de suspicions ou d’apparitions des signes symptomatiques du Covid-19.

Enfin, le bilan global se résume comme suit :

63 001 tests ont été réalisés ;

• 5 369 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 ;

• 5 202 cas ont été déclarés s guéris;

• 59 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti.

• Protégez-vous et protégez les autres.

