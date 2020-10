DJ Mix Premier remporte le grand PRIMUD d’Or 2020

Les musiques urbaines africaines et le coupé-décalé ont été mis à l’honneur ce week-end grâce à l’annonce des résultats tant attendus de la sélection des lauréats du PRIMUD 2020. Le prix de la victoire est resté sur le territoire ivoirien avec la nomination de DJ Mix Premier comme PRIMUD d’Or 2020. Découvrons tous les détails de la cérémonie.

Par Berenice Kouazounde et Justin Coulibaly

Les lauréats du Prix International des Musiques Urbaines et du coupé-décalé (PRIMUD) édition 2020, ont été révélés. DJ Mix Premier, à l’état-civil Emile Joël Sofonnou, artiste chanteur, auteur compositeur du coupé-décalé, remporte le grand prix PRIMUD d’Or 2020 de cette 5ème édition.

Ce jeune ambitieux d’origine ivoiro-béninoise, qui a vu le jour le 19 septembre 1985 à Cotonou, est en train de faire son petit bonhomme de chemin dans Coupé-décalé. Il vient de remporter le grand prix PRIMUD d’Or 2020 de cette 5ème édition et son manager 200 Kara, a décroché le prix de meilleur Manager d’artiste.

L’ivoirien DJ Venom succède à Safarel Obiang, meilleur artiste du coupé-décalé en 2019. Le prix du meilleur artiste d’Afrique de l’Ouest est revenu au rappeur malien, Ibrahim Sissoko alias « Iba One ». La ravissante Gabonaise Lekogo Channelle « Shan’L » a été désignée meilleure artiste de l’Afrique Centrale.

Le rappeur ivoirien Suspect 95 a remporté les prix de meilleur rap afro-ivoire et du meilleur réalisateur Clip vidéo. Fally Poséidon s’est également adjugé les prix de Révélation clip vidéo et de Révélation CD. Le Meilleur Dj platine, n’est autre que le DJ Mulukuku, l’un des grands ambassadeurs du coupé-décalé ivoirien.

Déroulement des PRIMUD 2020

Le PRIMUD est un grand concours international qui réunit les différents artistes de la musique urbaine et du coupé-décalé d’Afrique. Il met en compétition les chanteurs, les artistes rappeurs, les arrangeurs, les humoristes, les réalisateurs, les danseurs et tous les artistes qui, de près ou de loin, participent à la valorisation de la culture du coupé-décalé. La cérémonie officielle de 2020 a eu lieu le 18 septembre et a démarré avec le thème « Paix et Cohésion sociale ».

Plusieurs artistes, club de maquis, humoristes et danseurs comme Fally Ipupa, Serge Beynaud, Grand P, Fanicko, Daphnée, Blanche bailly, Tenor et Ariel Sheyney, ont été nominés pour cette année. Une lutte sans relâche a été donc lancée entre plus d’une cinquantaine d’artistes d’Afrique francophone occidentale et centrale pour décrocher le prestigieux titre. Le principe était simple : celui qui remporte le plus de votes gagnera le PRIMUD d’or et une somptueuse villa.

Les votes du jury et des fans de chaque artiste représentent 80% des votes totaux et le vote sur le site du PRIMUD valait 20%. Ainsi, du 20 septembre au 7 octobre 2020, les concurrents se sont affrontés mutuellement sur le terrain de la popularité avant de se livrer à une démonstration de performances pendant les deux jours de concerts du festival du PRIMUD, dans la cour de la mairie d’Abobo.

Il faut retenir de cette édition qu’il y a eu en tout une sélection des 28 premiers de chacune des 28 catégories mises en concours. Dans un contexte sanitaire sans précédent, la remise officielle de prix s’est effectuée, dimanche 11 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan en présence du Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko. Il a eu le grand plaisir de remettre le trophée d’or à Emile Joël Sofonnou alias DJ Mix Premier, qui succède désormais à Sapharel Obiang.

Les mots de DJ Mix Premier

L’artiste du coupé-décalé DJ Mix Premier était très ému, dimanche soir, dans la grande salle de l’Hôtel Ivoire en entendant son nom annoncé comme grand gagnant de la compétition 2020. Pour la première fois, il arrive à décrocher une distinction internationale. Aussi, a-t-il tenu à exprimer ses sincères remerciements à tous ses fans, ses amis et toutes les personnes qui n’ont jamais cessé de lui témoigner leur soutien, en toute circonstance, ainsi qu’à ceux qui n’ont toujours cru en lui.

Les différents prix de PRIMUD 2020

Meilleur danseurs Scoubidou : Ariel Sheney

Meilleure bar et club: Befor Paris

Révélation Web humoriste : Thiery (DJ Tik Tok)

Meilleur Web humoriste : Ange Fredy

Meilleur Manager d’artiste: 200 Kara (Mix 1er)

Meilleur promoteur diaspora : Dao l’argent

Meilleur artiste féminin CD : Vitale

Révélation arrangeur : Exo le Charismatique

Révélation clip vidéo : Poséidon

Révélation feat urbain : Paulo feat

Révélation variété urbaine : Mula

Révélation Rap Afro ivoire : Abome l’éléphant

Révélation Zouglou : Kamikaze du zouglou

Révélation CD : Poséidon

Meilleur réalisateur Clip vidéo : Suspect 95

Meilleur feat urbain beynaud : Yoro swag

Meilleur Musicien : King ediemse

Meilleur Dj platine : Mulukuku

Meilleur réalisateur clip vidéo : Andy shakur

Meilleur arranger : Bebi Phillip

Meilleur artiste Afrique de l’Ouest : Iba One

Meilleur Afrique centrale : Shan’l

Meilleur humoriste : Yvidero

Meilleur artiste variété : Mike Alabi

Meilleur rap afro-ivoire : Suspect 95

Meilleur artiste zouglou : 100 façon

Meilleur artiste coupé décalé: DJ Venom

Primud d’or : Mix Premier