DJ Cuppy et Stonebwoy publient la vidéo officielle de « Karma »

La chanteuse nigériane DJ Cuppy a fait un featuring avec le Ghanéen Stonebwoy, dans la vidéo officielle cocasse de « Karma ». Les deux artistes ont échangé des couplets fluides, en dansant dans une ambiance de fête décontractée, sous des rythmes séduisants de dancehall de la piste.

« Karma a été enregistré lors d’une sortie au studio de Stonebwoy, au Ghana, et c’était vraiment l’une de mes meilleures expériences en studio », se souvient Cuppy. « Je voulais vraiment que la vidéo reflète l’énergie que nous avions dans le studio, les bonnes vibrations et le plaisir. Ma vision de la vidéo était une ambiance amusante et optimiste. Ce fut une année vraiment difficile et je voulais une vidéo qui échapperait à la réalité actuelle. J’espère que tout le monde appréciera la vidéo autant que moi et Stonebwoy avons apprécié le fait d’être sur le plateau », poursuit-elle.

Pour sa part, Stonebwoy est persuadée que « Karma est un gros morceau avec une vidéo super propre pour y correspondre. L’ensemble du processus était de grandes vibrations. Cuppy est une sœur et cette chanson ira loin».

Le morceau figurait également sur le premier album de DJ Cuppy, « Original Cuppy », sorti en août et acclamé par la critique. Avec d’autres apparitions d’invités comme Wyclef Jean, Julian Marley, Rema, Rayvanny et Ms Banks, la star de douze trackers a été saluée par Native Mag comme « un album spécial qui met en valeur ses forces et son style unique ».

DJ, productrice, philanthrope et animatrice de radio Apple Music, Cuppy a rapidement gravi les échelons pour devenir un chef de file suprême en tant que créatrice de mélodies panafricaine et mondiale. Avec sa personnalité adorable et son indéniable éthique de travail acharné, elle s’est lancée dans un certain nombre de projets, dont son « Cuppy Takes Africa Tour » qui a été filmé et une série documentaire du même nom diffusée sur Fox Life.

Originaire de la région de la Volta, au Ghana, Stonebwoy est l’un des talents les plus célèbres d’Afrique. Plus tôt cette année, il a sorti son quatrième album studio Anloga Junction, qui lui a valu une place dans les charts Billboard World. L’artiste nominé aux Grammy Awards a, depuis, collaboré avec un grand nombre de stars internationales, dont Sean Paul, Trey Songz, Burna Boy, Kranium, Chris Martin, Samini et, plus récemment, Keri Hilson.