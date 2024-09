Disparition de Odile Ahouanwanou en France : le gouvernement béninois brise le silence

Depuis la disparition de l’athlète béninoise Odile Ahouanwanou, le 10 septembre 2024 en France, le gouvernement restait jusque-là terré dans un silence ahurissant. Un mutisme toutefois de courte durée car le gouvernement béninois par le biais de son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, a annoncé prendre des mesures face à cette situation qui suscite de vives inquiétudes.

L’essentiel à comprendre, c’est que le gouvernement béninois a contrairement aux apparences, très tôt pris les devants dans cette affaire. En effet, aussitôt après l’annonce de la disparition de la triple championne d’Afrique d’heptathlon, les services de l’État se sont mis à pied d’œuvre en coordination avec leurs homologues français pour mener à bien les recherches.

L’athlète « éclipsé » plutôt que « disparu »

« Elle vit en France, traditionnellement. Elle était en France où elle évolue en tant que professionnelle. Lorsque cela est arrivé; nous avons appris. Dès que nous avons appris cela, les services de l’État se sont mis en branle en lien avec leurs homologues français pour lancer les recherches. A l’heure où nous parlons… Nous n’avions pas encore de précision sur sa localisation. Les recherches sont toujours en cours. Notre ambassade à Paris est mobilisée avec les services français et le ministère des Sports et des Affaires étrangères suivent la situation » déclare le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Houngbédji.

Selon les informations communiquées par la police française, l’hypothèse d’une disparition volontaire semble vouloir s’imposer. En témoignent les propos de Wilfried Houngbédji. « Les indications que nous avons reçues des autorités françaises, notamment la police française, laissent penser que c’est de façon volontaire que notre compatriote se serait éclipsée. Je préfère employer ce mot plutôt que de dire disparu. Parce que la disparition, c’est quand même un thème assez grave en droit ».

Le gouvernement béninois reste confiant

Toujours selon son porte-parole, le gouvernement est optimiste et espère que l’athlète sera retrouvée saine et sauve. « Nous avons bon espoir que rien de grave ne lui est arrivé. Je vais espérer qu’on n’aboutira pas à une disparition définitive. Donc, on va continuer. On va chercher, explorer toutes les pistes jusqu’à ce que nous ayons les éléments qui nous permettent d’apprécier. Et j’espère que nous la retrouverons vivante, en pleine forme et aussi déterminée pour aller à la conquête d’autres médailles ».