Dieudonné poursuivi !

L’humoriste Dieudonné, pour avoir donné un spectacle dans un hangar, dans le Bas-Rhin, près de Strasbourg, est visé par une plainte déposée pour mise en danger de la vie d’autrui.

Samedi 10 octobre 2020, l’humoriste Dieudonné a donné un spectacle dans un hangar dans le Bas-Rhin, près de Strasbourg. Il a été indiqué que de nombreux participants à cette manifestation « clandestine » ne portaient pas de masques. Ce qui lui vaut une plainte.

Au cours d’un point presse tenu ce lundi 12 octobre, la préfecture du Bas-Rhin, a dit son inquiétude face à l’absence de règles sanitaires durant l’événement. La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, a annoncé une plainte contre l’organisateur et le propriétaire du hangar.

« Il s’agit d’une attitude irresponsable de réunir dans un hangar plus de 300 personnes sans gestes barrières. Elles sont arrivées avec leur chaise donc étaient serrées les unes contre les autres. Et une bonne partie ne portait pas de masque. C’est extrêmement grave et c’est mettre en danger la vie des autres », a dénoncé la préfète.

« Ce type de comportement pénalise les efforts collectifs, y compris par les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration qui font tout pour éviter d’être fermés. C’est aussi un mépris profond aux soignants qui sont épuisés et qui ont subi la première vague. Ils ont de quoi être très en colère », a poursuivi Josiane Chevalier.

Pour sa part, Laure Pain, Médecin de l’ARS Grand Est, condamne que « ce lieu n’est pas destiné à recevoir des personnes, il est clos, c’est un hangar. Il n’y a pas de ventilation donc il suffit d’une personne sans masque et qu’elle soit porteuse pour qu’elle puisse contaminer toutes les autres ».

Par ailleurs, la préfète appelle les participants à se faire tester au covid-19, pour éviter que le virus ne circule. Selon Josiane Chevalier, l’événement peut être considéré comme un cluster potentiel.