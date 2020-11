Diamond Platnumz nage entre deux eaux ?

Zari est de retour en Tanzanie avec ses enfants pour rendre visite à son ex, Diamond Platnumz. Elle s’est donné la peine et le temps d’expliquer pourquoi elle est de retour pour voir le père de ses deux enfants, après une rupture malveillante et très médiatisée.

Cela devient assez intéressant car il n’y a pas si longtemps, Diamond Platnumz a déclaré publiquement son amour pour Zuchu. Avant cela, il avait posté une belle fille bien ronde, ce qui a fini par déclencher une vive polémique sur la Toile, car beaucoup disaient que c’était la nouvelle petite amie. La fille en question, Pat Aika, serait fiancée et devrait se marier l’année prochaine.

Les choses se compliquent maintenant. Diamond a acheté une Bentley à Zari et a également acheté une voiture à Hamisa Mobetto qui serait enceinte du roi du bongo. Il ignore son ex-compagne Tanasha, depuis un moment. Malgré tout, Simba envisage toujours de laisser sa fortune à tous ses enfants, partagée de manière équitable.

Alors que faisait Zuchu quand Zari est arrivée en Tanzanie? Eh bien, il s’avère qu’elle était à Dodoma, pour un événement gouvernemental. Elle assistait à l’investiture du Président John Magufuli, qui a récemment remporté un autre mandat à la Présidence. L’affiche qu’elle a publiée montre qu’elle prestait à l’événement. Sur Instagram, elle a remercié le gouvernement de l’avoir choisie pour être l’une des animatrices de l’événement. L’événement avait eu lieu au stade Jamhuri à Dodoma.

Zari de son côté a déclaré qu’elle n’était en Tanzanie que pour laisser les enfants passer du temps avec leur père. Ils n’avaient pas vu leur père depuis 2 ans. « Il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux mais pour moi, je viens d’amener les enfants parce que le père veut les voir. Il n’a pas pu se rendre en Tanzanie, car il est retenu. Il a vraiment manqué les enfants et cela fait deux ans. C’est compréhensible », a déclaré Zari.

Diamond Platnumz continuera-t-il à dire à quel point il aime Zuchu ? Va-t-il essayer de séduire à nouveau Zari ? Le temps nous le dira !