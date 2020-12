Diamond Platnumz meilleur artiste aux AEAUSA Awards 2020

Le Tanzanien Diamond Platnumz a été désigné meilleur artiste de l’année lors de la 6ème édition des « Annual African Entertainment Awards USA » (AEAUSA). Le Sud-Africain Master KG s’est adjugé le prix de chanson de l’année, grâce à Jerusalema.

La 6ème édition des « Annual African Entertainment Awards USA » (AEAUSA) s’est déroulée dimanche soir, aux Etats-Unis, avec de grands noms de l’industrie du divertissement qui se sont distingués, à l’image du Tanzanien Diamond Platnumz, désigné meilleur artiste de l’année. Le Sud-Africain Master KG s’est adjugé le prix de chanson de l’année, grâce à Jerusalema.

Le Kényan Boy Band Sauti Sol a été couronné comme le groupe le plus chaud du continent africain, en battant Navy Kenzo, Best Life, Weusi, B2C, Toofan, R2Bees, Calema, Dope Nation et Mobbers. Le Kényan Éric Omondi a été nommé meilleur comédien africain, tandis que Daniel Ndambuki alias « Mwalimu Churchill » a reçu un prix spécial honorifique pour son travail exemplaire dans l’industrie de la comédie.

Le président de la WCB, Diamond Platnumz, a remporté le prix du meilleur artiste masculin, tandis que la chanteuse tanzanienne Faustina Charles Mfinanga alias « Nandy », s’est offert le prix de la meilleure artiste féminine. Le musicien tanzanien Rayvanny a remporté le prix du meilleur artiste masculin d’Afrique de l’Est / du Sud / du Nord, la catégorie féminine étant dominée par Zahara.

Le chanteur ougandais Eddy Kenzo a émergé comme l’« artiste de l’année », devant Burna Boy, Wizkid, Innoss’B, Diamond Platnumz, Eddy Kenzo, Rayvanny, Yemi Alade, Tiwa Savage, Harmonize et Jah Prayazah. Enfin, DJ Sinyorita de Clouds FM (Tanzanie) a reçu le prix du « meilleur DJ de l’année », tandis que Douglas Lwaga de l’Ouganda a remporté le prix de la personnalité médiatique de l’année.

Liste complète des gagnants