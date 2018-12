Deux écrivains de Brazzaville publient des essais contre la corruption aux Éditions Jets d’Encre

Les essais « Lutte contre la corruption en Afrique » de André OCKO ALPHA, et « La Corruption : un mal nécessaire ? » et « Vaincre la corruption : fiction ou réalité ? » de Giresse AKONO prennent une résonance toute particulière alors que se tenait le 9 décembre la journée internationale de lutte contre la corruption.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN AFRIQUE : ENFIN, LES DIRIGEANTS SE RÉVEILLENT !

Un essai profond et très bien documenté qui propose des actions efficaces pour lutter contre la corruption en Afrique. La corruption est l’un des pires fléaux qui ravagent le continent africain.

Profondément implantée dans la société, elle en gangrène toutes les sphères et empêche les pays de construire des institutions fortes et crédibles. Depuis quelques années, des voix s’élèvent pour la dénoncer, mais cela ne suffit pas. Plus que des mots, il est grand temps de mettre en place des stratégies de lutte afin de combattre ce phénomène et, peut-être, enfin parvenir à réduire sensiblement son impact.

Dans cet essai complet et très bien documenté, André Ocko Alpha sensibilise tous les acteurs de la société au problème crucialement actuel de la corruption et propose, simple et réaliste, des solutions efficaces pour la contrer.

L’AUTEUR – André Ocko Alpha est diplômé de l’ENA de Paris et titulaire d’un DSGS-MBA au Centre africain d’études supérieures en gestion (CESAG) de Dakar. André Ocko Alpha, né le 15 mai 1958 au Congo/Brazzaville, est détenteur d’un certificat en « Gouvernance et lutte contre la corruption » décerné par l’Institut international d’administration publique (IIAP) de Paris. Il est le premier cadre Africain à avoir effectué, en 2004, des stages dans les organes français anticorruption.

Ayant exercé les fonctions de conseiller dans certains ministères, il a été un des acteurs pivot de la mise en place du dispositif congolais anti-corruption en 2002-2003 avant d’occuper les fonctions d’assistant à la gouvernance puis de chef du département communication et éducation de l’ex-commission congolaise de lutte contre la corruption.

LA CORRUPTION : UN MAL NÉCESSAIRE ?

Une réflexion subtile et profonde sur les vertus positives comme négatives de la corruption.

La corruption est un fléau qui ravage de nombreux pays, notamment d’Afrique. Pourtant, certains prétendent qu’elle aurait des effets positifs et qu’elle permettrait d’éviter une réglementation pesante et un système juridique inefficace. On parle même de « mécanisme lubrifiant » de la corruption. Dans ces conditions, la corruption serait elle un mal nécessaire ?

Dans cet ouvrage complet et bien documenté, Giresse Akono Gantsui analyse la notion complexe de corruption et rappelle que, malgré les qualités dont certains voudraient la parer, la corruption est un mal à éradiquer pour parvenir à un monde meilleur.

L’AUTEUR – Giresse Akono

Expert certifié en ingénierie entrepreneuriale et management des organisations, Giresse Akono Gantsui est le fondateur et président directeur du premier cabinet d’entrepreneuriat social au monde dénommé Docteur Audit. Postulant au prix Nobel en économie et expert économiste en bonne gouvernance et corruption, il est à l’origine de plusieurs théories souvent présentes dans ses écrits telles que la théorie de la pyramide entrepreneuriale, la théorie sur la médecine organisationnelle, la théorie de l’exemplarité pyramidale et la théorie du triangle vicieux de la corruption.

EXTRAIT : La corruption [serait] un concept culturel sans signification universelle, voire un concept « occidental », inapplicable à certaines sociétés. Aussi, nombreuses sont ces théories qui plaident en faveur de la corruption comme un acte légitime et indispensable au fonctionnement de toute société. Et certains auteurs poussent le bouchon plus loin en préconisant l’emploi des expressions « comportement éthique ou contraire à l’éthique » plutôt que « comportement corrompu et non corrompu », assimilant la corruption à un lubrifiant des économies nationales.

VAINCRE LA CORRUPTION : FICTION OU RÉALITÉ ?

Un essai qui aborde en profondeur les problèmes de corruption de nos sociétés et propose réflexions et solutions pour y remédier.

Quels que soient les pays, les cultures et les classes sociales, la corruption est présente. Insidieuse, elle s’infiltre partout et fait partie intégrante de nos sociétés. Certains la qualifient même de lubrifiant économique et lui attribuent des vertus positives ! Dans ces conditions, est-il seulement possible de l’éradiquer ? Vaincre la corruption : est-ce une fiction ou peut-on en faire une réalité ?

Dans cet ouvrage, Giresse Akono Gantsui étudie en profondeur le problème de la corruption et propose réflexions et solutions pour se débarrasser de ce cancer qui ronge nos sociétés.

EXTRAIT : La victoire contre la corruption dans les sociétés à l’échelon mondial ne saurait être un acte isolé d’un pays ou associations mais bien au contraire cela exige l’engagement et l’action d’un large éventail de parties prenantes. Les gouvernements et autres organismes internationaux doivent veiller à la mise en place d’une législation anti-corruption et des politiques favorisant l’intégrité des entreprises et agents publics. Les entreprises doivent intensifier leurs efforts en matière de contrôle et de mise en conformité, particulièrement dans les environnements à déficit institutionnel qui sont particulièrement sensibles à la corruption. Quels sont, alors, les mesures, préventives comme curatives, pouvant faire de la victoire contre la corruption une réalité certaine ?

