De la crédibilité perdue du journal Le Monde, par Mustapha Saha

En s’attaquant abusivement, trivialement, indécemment, au souverain marocain, le journal Le Monde, premier quotidien français, réputé pour sa rigueur informationnelle, se boulevardise, se tabloïdise, descend au ras des rumeurs insanes. Hubert Beuve-Méry, Jacques Fauvet, Pierre Viansson-Ponté, André Fontaine, Jean Lacouture, Bertrand Poirot-Delpech se retournent dans leurs tombes. Pathétique chute de leur publication de référence devenue une poubelle. Dans les années soixante et soixante-dix, pendant mes études en sociologie à l’université de Nanterre, le Monde est la lecture indispensable, incontournable, des ouvriers et des intellectuels. Ses livraisons s’étalent sur les tables du Café de Flore et de la Closerie des Lilas. Les soixante-huitards se souviennent de l’article de Pierre Viansson-Ponté « Quand la France s’ennuie… »

Quel rédacteur de ce journal est capable aujourd’hui ce diagnostic : » La France s’ennuie. Les Français s’ennuient. Ils se s’intéressent, ni de près, ni de loin, aux grandes convulsions qui secouent le monde. La jeunesse s’ennuie. Les empoignades, les homélies, les apostrophes politiques paraissent au mieux comiques, au pire inutiles, incompréhensibles. La télévision détourne l’attention des vrais problèmes. Le président s’ennuie. Il s’efforce, sans grand succès, de dramatiser la vie quotidienne en exagérant à haute voix les dangers extérieurs et les périls intérieurs. A voix basse, il soupire de découragement devant la vachardise de ses compatriotes. Seuls plusieurs millions de déclassés ne s’ennuient pas. Ils sont si absorbés par leurs soucis qu’ils n’ont pas le temps de s’ennuyer. Ils n’ont même pas le cœur à manifester leur mécontentement. Et ils ennuient tout le monde. La télévision les ignore. Les bons sentiments ne dissipent pas l’ennui. Ils l’accroissent. L’anesthésie provoque la consomption. Un pays peut aussi périr d’ennui » (Le Monde, 15 mars 1968). La France n’a jamais été aussi petite. Elle n’a aucune prise sur le événements mondiaux. Sa présence ne pèse plus. Son verbe ne brille plus. Ses philosophes pataugent dans les platitudes et les servitudes médiatiques. Sa littérature survit difficilement grâce aux plumes exogènes. Ses journalistes tirent en bas de la ceinture. Ils ne méritent que le mépris. La seule question qui se pose. Qui téléguide cette attaque indigne ? Qui veut brouiller, de nouveau, les relations franco-marocaines ?