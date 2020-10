Davido en colère contre l’infiltration des manifestants

David Adeleke, le chanteur nigérian afro-pop mieux connu sous le nom de Davido, a argué qu’il y avait des tentatives d’utiliser des voyous pour discréditer la manifestation «EndSARS», qui est en cours à travers tout le Nigeria et dans d’autres pays du monde. « Ils ont commencé à embaucher des voyous pour se faire passer pour des manifestants EndSARS », affirme Davido

La protestation contre les excès de la brigade spéciale anti-vols (SARS) et la brutalité policière continue de prendre de l’ampleur dans tout le pays. Mohammed Adamu, inspecteur général de police (IGP), a annoncé que l’unité de police avait été interdite. Mais, la campagne «EndSARS» suscite progressivement des inquiétudes dans certains quartiers, suite aux activités de voyous.

D’après certaines informations, des voyous avaient profité de la tension sociale, pour orchestrer un « jailbreak » (évasion de prison), dans un centre correctionnel du Bénin, dans l’État d’Edo, avant d’incendier un poste de police dans une autre partie de l’État, lundi dernier. À Lagos, certains voyous ont également attaqué des membres de la brigade d’intervention rapide (RRS) du commandement de la police de l’État de Lagos.

Réagissant au développement des manifestations en cours, dans un message sur sa page Twitter, Davido a déclaré que de tels incidents étaient le signe des efforts visant à contrecarrer le mouvement «EndSARS». « Ils ont commencé à recruter des voyous pour se faire passer pour des manifestants », a-t-il écrit.

Le gouvernement de l’État de Lagos, le Nigeria Governors Forum et le gouvernement fédéral ont tenté d’apaiser les manifestants et de les amener à quitter la rue. La police nigériane aurait même licencié et rétrogradé certains officiers de la brigade spéciale de lutte contre les vols (SARS) dissoute. Des policiers populaires, Dolapo Badmus et Abayomi Shogunle, ont également été touchés par la décision. Visiblement, cela n’a pas suffi à faire baisser la colère des manifestants.