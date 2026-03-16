Daryll Benlahlou, formé à l’Olympique Lyonnais, tourne le dos à la France pour l’Algérie

Daryll Benlahlou, le jeune avant-centre de 19 ans qui évolue avec la réserve de l’Olympique Lyonnais, devrait être convoqué en équipe d’Algérie U23 par Rafik Saïfi. Un choix du cœur pour ce binational passé par les sélections de jeunes françaises.

L’information révélée ce dimanche 16 mars par La Gazette du Fennec agite les supporters des Verts. Alors que Rafik Saïfi, tout juste nommé à la tête de la sélection algérienne des moins de 23 ans, finalise sa première liste, un nom retient l’attention : celui de Daryll Benlahlou. L’attaquant de 19 ans, né à Givors dans le Rhône et formé à l’Académie de l’Olympique Lyonnais, s’apprête à revêtir le maillot des Verts plutôt que celui des Bleus. Lyon qui a formé de nombreux joueurs d’origine algérienne talentueux, les deux plus connus étant Benzema et Fekir.

Daryll Benlahlou, une promesse de l’OL

Benlahlou n’est pas un inconnu des catégories de jeunes françaises. En effet, en août 2021, alors qu’il n’avait que 15 ans, il fut appelé en équipe de France U16 pour un stage à Clairefontaine, en remplacement de George Ilenikhena. À l’époque, il venait de remporter la Coupe de Lyon et du Rhône avec les U15 de l’OL. Depuis, il a gravi les échelons du club rhodanien – U19, U23 – avant d’intégrer la réserve professionnelle en juillet 2025. Cette saison, sous les ordres de Gueïda Fofana en National 3, ses statistiques sont très bonnes : 7 buts et 2 passes décisives en 19 matchs, avec un taux de titularisation de 95 %.

Le Franco-Algérien choisit les Verts

Malgré ce passage par les équipes de France de jeunes, Benlahlou a fait le choix de l’Algérie rapporte La Gazette du Fennec. Il a déjà entamé les démarches consulaires pour obtenir son passeport algérien, préalable indispensable à toute convocation officielle. Sa présence dans le groupe de Saïfi est conditionnée à la réception de ce document, dont la délivrance ne devrait plus tarder. Une décision qui s’inscrit dans une longue tradition de binationaux formés en France ayant choisi les Fennecs. De Riyad Mahrez à Farès Chaïbi en passant par Ismaël Bennacer, et plus loin dans le temps Rachid Mekhloufi. Avec une diaspora de plus de deux millions de personnes en Europe, l’Algérie continue d’attirer vers elle des talents façonnés par les meilleurs centres de formation du continent.

Les JO 2028 en ligne de mire

Le stage de l’Algérie U23, programmé du 23 au 31 mars à Alger, sera ponctué par deux matchs amicaux face à la République démocratique du Congo, les 27 et 30 mars. Ces rencontres constituent la première étape d’un projet ambitieux : qualifier l’Algérie pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 via la CAN U23 2027, dont les demi-finalistes obtiendront leur billet pour la compétition olympique. Ainsi, l’Algérie, absente des JO en football masculin depuis Pékin 2008, mise sur cette nouvelle génération pour renouer avec la scène olympique.

Précisons qu’en vertu des règles FIFA, son passage par les Bleuets U16 ne verrouille pas sa nationalité sportive. Seule une sélection en catégorie A, dans un match officiel, rendrait le choix définitif. Mais l’intention est claire : à 19 ans, Daryll Benlahlou a décidé d’écrire son avenir international sous les couleurs vert et blanc.