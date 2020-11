Danai Gurira jouera dans le nouveau film « The Fighting Shirley Chisholm »

Selon le Hollywood Reporter, Danai Gurira devrait incarner la figure politique historique Shirley Chisholm dans « The Fighting Shirley Chisholm ». Le film semi-biopic racontera l’histoire inspirante de Chisholm, qui fut la première membre du Congrès noir en Amérique.

Danai Gurira représentera Chisholm tout au long de sa campagne historique, mais infructueuse, en tant que candidate démocrate à la Présidence. Les cinéastes ont déclaré qu’il ne s’agirait pas d’un biopic traditionnel, mais d’un récit d’une icône féroce. Le film dépeindra la candidature à la Présidentielle de 1972 de Chisholm en tant que candidat démocrate et première femme noire candidate à la magistrature suprême.

Sa campagne aurait été favorable auprès des jeunes qui voulaient participer activement au changement politique. L’histoire se concentrera particulièrement sur la campagne de Chisholm pour gagner suffisamment de délégués et pouvoir parler au nom des Noirs, à la Convention démocratique.

Élu au congrès en 1968, Chisholm était une figure emblématique des droits civiques à l’apogée du mouvement américain des droits civiques, qui a vu la montée des Black Panthers. Chisholm s’est également démarquée comme une pionnière des droits des femmes et comme une féministe déclarée.

Danai Gurira est sûre de rendre justice au rôle, étant donné les rôles forts et dirigés par des femmes noires de l’actrice américano-zimbabwéenne. De plus, Gurira a été très vocale et active lors des récentes élections américaines de 2020.

L’actrice américaine de télévision et de cinéma, Uzo Aduba, d’origine gabonaise, a récemment décroché un Emmy Award pour son interprétation de Chisholm, dans la série Hulu Mrs America. Cette nouvelle est un cadeau bienvenu étant donné que Kamala Harris est récemment entrée dans l’histoire en tant que première femme noire Vice-présidente des États-Unis d’Amérique.