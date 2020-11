D’banj acquiert une Roll Royce Wraith personnalisée

La star de la musique nigériane Oladapo Daniel Oyebanjo, mieux connue sous son nom de scène D’banj, aurait acquis une Rolls Royce Wraith. Le tour est le dernier ajout à sa collection exotique.

Personnalisé pour s’adapter au goût du hitmaker d’Oliver Twist, le chanteur, qui est présenté comme l’une des stars les plus riches du continent avec une valeur nette estimée à 15 millions de dollars (8,3 milliards FCFA), aurait déboursé plus de 400 000 dollars (222 millions FCFA) pour le plus sportif des Rolls.

Le tour est le dernier ajout à sa collection exotique. Pour marquer son 39ème anniversaire, il a acheté une Rolls Royce Phantom à environ 434 677 dollars (plus de 240 millions FCFA), la voiture la plus chère qu’il possédait à l’époque. Après avoir signé un contrat d’approbation avec SLOT, il a acquis une Porsche Carrera 2015 pour 86 935 dollars (49 millions FCFA). Il ne s’est pas arrêté là. Des mois plus tard, il a claqué 178 446 dollars (98,6 millions FCFA) sur une Ferrari F430.

Bien qu’il soit un artiste à succès, le chanteur bancable qui possède un manoir 24 708 dollars (13,6 millions FCFA) à Lekki, Lagos est un entrepreneur avec des accords de recommandation enviables à son nom, dont certains auraient beaucoup contribué à sa richesse. Ils incluent son contrat de plusieurs millions de dollars en 2013 avec Globacom, celui de 2014 avec Heritage Bank, un signe de tête de Beats by Dre la même année ainsi que son accord alléchant avec Ciroc Nigeria en 2015.

Outre les accords de contrat, le maître autoproclamé Koko est Ambassadeur de la jeunesse des Nations Unies pour la paix et est ambassadeur de la campagne ONE AFRICA dans laquelle il a publié « Cocoa Na Chocolate » en soutien aux investissements agricoles. La chanson mettait en vedette 18 autres artistes africains et a remporté le prix de la meilleure collaboration africaine aux All Africa Music Awards 2014.

En 2015, D’banj a été reconnu par le chef de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, pour avoir utilisé sa puissance musicale, sa plateforme et son statut de célébrité pour attirer l’attention sur des problèmes critiques en Afrique avec un accent particulier sur le développement agricole et la réduction de la pauvreté.