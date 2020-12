Cyclisme : le Challenge Ride le 20 décembre

L’Africa Connect Cycling Club (ACCC) est sur le point d’organiser le très attendu tour de défi cycliste de fin de mois en décembre, baptisé « 20/30 Cycling Challenge ». L’événement, prévu pour le dimanche 20 décembre prochain, couvrira une distance de 105 km, soit un total de 30 tours, le stade Accra Sports étant le point de départ et d’arrivée.

Cette compétition organisée par l’Africa Connect Cycling Club, a pour objectif de dénicher des talents potentiels parmi les athlètes et de promouvoir le cyclisme en tant que sport au Ghana. Dans une interview, le président de l’ACCC, Richard Agu, a révélé que l’événement devrait connaître une forte participation.

« Nous nous attendons à ce que plus de 100 coureurs se présentent, nous avons prévu des rafraîchissements et d’autres présents pour inciter les athlètes à participer ainsi que les supporters à venir nombreux », a-t-il indiqué. Il a ajouté que l’événement est un défi ouvert à tous les athlètes qui souhaitent participer.

« La course est ouverte et elle est gratuite. Tout le monde peut prendre un formulaire et un billet gratuitement pour participer. Nous ne facturons personne, mais nous espérons agrandir l’événement avec le temps », a-t-il ajouté. Il a également fait savoir que toutes les mesures de sécurité du Covid-19 seront mises en place.

« Toutes les mesures de sécurité et tous les protocoles relatifs au virus seront mis à disposition et respectés. Nous nous assurerons que les supporters porteront leur masque nasal et apporteront des désinfectants pour les mains », a-t-il révélé.

À rappeler que les cinq premiers finalistes de cette course rentreront chez eux avec des sommes d’argent et d’autres cadeaux offerts en collaboration avec les sponsors et autres partenaires des organisateurs.