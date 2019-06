Cyclisme : 16è édition du tour cycliste international du Cameroun

Le Cameroun a abrité la 16è édition du tour cycliste international, du 1er au 9 juin 2019. Pour cette compétition, une dizaine d’équipes venant d’Europe et d’Afrique ont marqué leur présence en terre camerounaise a annoncé le président de la Fédération camerounaise de cyclisme (FECACYCLISME), Honoré Yossi.

Pour des raisons sécuritaires, seules quatre des dix régions du pays étaient concernées par la compétition, en l’occurrence, le Centre, le Littoral, l’Ouest et le Sud-Ouest.

Cette situation est à l’origine de la réduction du nombre de jours de compétitions qui est passé de deux semaines à neuf jours, alors que la compétition s’est déroulée sur huit étapes contre quinze comme d’habitude. Pour cette édition, le Cameroun a aligné deux équipes de six coureurs chacune, dont l’une provenant de la Société nationale des hydrocarbures (SNH).

La présente édition a été remportée par le Bulgare Radoslav Konstantinov (Martigue Sport Cyclisme). Après la 7e étape entre Loum et Dschang qui a vu le Rwandais Patrick Byukusenge s’imposer samedi, la 8e et dernière étape entre Bafia et Yaoundé disputée ce dimanche 9 juin a vu la victoire du coureur local Clovis Kamzong Abossolo (SNH Velo Club). Au classement général, c’est donc Konstantinov qui termine en vainqueur final (27 heures, 9 minutes et 4 secondes) avec 20 secondes d’avance sur l’Ivoirien Isiaka Cissé. Patrick Byukusenge complète le podium. Au palmarès, Radoslav Konstantinov succède au Rwandais Bonaventure Uwizeyimana.

Pour la première fois les étapes d’Abong-Mbang et de Nanga Eboko ont été admises. Elles ont constitué des innovations de l’édition de cette année. Pour des raisons évidentes, le Tour n’est pas allé dans certaines régions. La fecacyclisme n’a pas voulu prendre des risques même si son ambition est de promouvoir le cyclisme partout au Cameroun.

Le programme de la compétition :

• 1ère étape

le Samedi1er juin entre Akonolinga et Abong-Mbang ( 136 km)

• 2 ème étape

le dimanche 02 juin entre Yaoundé et Nanga Eboko ( 164 km )

• 3 ème étape

le lundi 03 juin entre Yaoundé et Ebolowa ( 158 km )

• 4 ème étape

le mardi 04 juin entre Pouma et Kribi ( 157 km )

• 5ème étape

le jeudi 06 juin entre Kribi et Douala ( 174 km )

• 6 ème étape

le vendredi 07 juin à Douala ( un critérium de 108 km )

• 7 ème étape

le samedi 08 juin entre Loum et Dschang ( 112 km )

• 8 ème et dernière étape

le dimanche 09 Juin 2019 entre Bafia et Yaoundé ( 121 km ).