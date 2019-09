Cristiano Ronaldo se fâche et lâche : « Les gens sont bêtes »

Revenant sur geste polémique à l’égard du public colchonero, qui scandait des chants insultants à son encontre, le footballeur portugais, ami du kick-boxeur marocain Badr Hari, s’est emporté.

Mercredi 18 septembre dernier au soir, à l’occasion de la rencontre entre l’Atletico de Madrid et la Juventus en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, ami du champion marocain de kick-boxing, Badr Hari, a eu un geste polémique à l’égard du public colchonero, alors que ce dernier scandait des chants insultants à son encontre. Aussitôt après la rencontre le joueur, alors en zone mixte, a laissé entendre : « Apprenez, vous devez apprendre ».

Ce samedi 21 septembre 2019, après la rencontre de la Juventus face à hellas Verone, en Serie A, Cristiano Ronaldo qui a été interpellé par Sky Italia, n’a pas voulu donner plus d’explications. En effet, le Portugais, visiblement irrité, pour ne pas dire dégoûté, a juste lancé : « je ne veux pas en parler plus, les gens sont bêtes et parlent trop ».

En clair, Cristiano Ronaldo n’a pas du tout aimé que les gens interprètent mal la réaction, d’autant qu’il a expliqué avoir tout simplement voulu dire : « Apprenez, vous devez apprendre ». D’aucuns ont compris que ce geste du footballeur était du chambrage à l’endroit de ceux qui l’ont copieusement sifflé tout au long de la partie.