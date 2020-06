Cristiano Ronaldo rate complètement son coup-franc face à Bologne et envoie la balle vers les cieux. Regardez !

Avant-hier lundi, l’équipe de Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turin était en déplacement pour affronter l’équipe de Bologne. Une rencontre qui s’est soldée par une victoire de la Vieille Dame sur le score de 2 buts à 0, Cristiano Ronaldo sur penalty et Paulo Dybala étaient les uniques buteurs de la rencontre.

Si l’attaquant portugais a réussi à planter son penalty, on ne peut pas en dire autant pour sa frappe complètement manquée sur coup franc. Un véritable missile envoyé dans les airs ! C’est un fait, l’ami du kickboxeur d’origine marocaine, Badr Hari, n’est plus si efficace qu’il l’était dans cet exercice et ce, depuis des années.

Toutefois, le quintuple Ballon d’Or en marquant avant-hier face à Bologne est en effet devenu le meilleur buteur Portugais de l’histoire de la Serie A, avec 43 réalisations.