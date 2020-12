Cricket : le Zimbabwe accueille la Coupe du monde 2023

Le Conseil international de cricket a annoncé que le Zimbabwe serait le lieu des qualifications reprogrammées pour la Coupe du monde masculine 2023. L’épreuve de qualification mondiale à 10 équipes se tiendra du 18 juin au 9 juillet 2023, quelque trois mois avant la finale de la Coupe du monde, en octobre.

Le Zimbabwe espère de meilleures fortunes lors des éliminatoires après avoir raté la précédente édition de la Coupe du monde, suite à une défaite déchirante contre les Émirats Arabes Unis (EAU). L’Inde, les hôtes et les sept meilleures équipes de la Super League mondiale se qualifient directement pour l’épreuve finale de la Coupe du monde 2023, tandis que les cinq dernières équipes joueront dans les éliminatoires, rejoignant les trois meilleures équipes de la Ligue 2.

« Lorsque nous avons reporté la Coupe du monde ICC de cricket masculin à octobre et novembre 2023, cela nous a permis d’étendre la fenêtre pour les épreuves de qualification et ainsi de nous assurer que nous maximisons l’opportunité de décider de la qualification sur le terrain »? a déclaré Chris Tetley, chef des événements de la CPI dans un communiqué.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les membres et les parties prenantes pour reprogrammer 96 ODI et 60 matchs de liste A et continuerons de maintenir la sécurité des participants à nos événements comme notre priorité absolue », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les ODI de la Ligue 2 de la Coupe du monde de cricket se joueront à partir du 19 mars 2021, à commencer par les hôtes américains jouant à Oman et au Népal, dans une série de six ODI. Au début de 2023, 96 ODI seront diffusés sur 14 séries. En août de l’année prochaine, le Canada accueille le Danemark, la Malaisie, le Qatar, Singapour et Vanuatu sur un total de 15 matchs. La finale du Challenge A est prévue pour septembre 2022.

La CWC Challenge League B se tiendra à Jersey, en septembre 2021, avec les Bermudes, Hong Kong, l’Italie, le Kenya et l’Ouganda disputant 15 matchs, la dernière épreuve se déroulant en février 2022. Ces deux ligues se déroulent aux côtés de la World Cricket Super League.

Expliquant le processus de qualification, l’ICC a déclaré, dans un communiqué : « Une fois les 21 tri-séries de la Ligue 2 terminées, les trois meilleures équipes confirment leur place dans les qualifications de la Coupe du monde de cricket masculin ICC 2023. Les quatre dernières équipes participeront au barrage de qualification pour la Coupe du monde de cricket masculin 2023, qui est un événement pour le qualificatif mondial et sera rejoint par le vainqueur des Challenge League A et B. Les deux meilleures équipes du barrage, qui a également été reporté à 2023, garderont leurs espoirs de participer à l’Inde 2023, en se qualifiant pour le Cricket World Cup 2023 ».