Covid Organics : Madagascar tient son remède contre le Coronavirus

L’Institut malgache des recherches appliquées (IMRA) a produit un médicament, le Covid Organics, qui serait un préventif et un curatif contre la maladie à Coronavirus.

C’est Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, lui-même, qui en a fait l’annonce, ce dimanche 19 avril 2020. « Les résultats sur des malades du Ciovid-19 à Madagascar ont été efficaces avec ce remède, il peut limiter les conséquences de la maladie (…). Les experts et les chercheurs malgaches ont nommé ce nouveau médicament ‘Covid Organics’, et nous sommes en pleine production, en ce moment, sur le territoire », a annoncé Andry Rajoelina, dans une adresse à la nation.

« Les malades traités avec le Covid Organics ont été guéris (…). Des malades en détresse respiratoire ont été tirés d’affaire et sont déjà sortis de l’hôpital », a assuré Andry Rajoelina, qui vante que l’efficacité préventive et curative du médicament ne font l’objet d’aucun doute. Madagascar compte 121 cas positifs au coronavirus et n’a, à ce jour, déploré aucun décès des suites du Covid-19.

Andry Rajoelina, qui a décidé de procéder à un déconfinement partiel à partir de ce lundi 20 avril, a annoncé la réception officielle de ce remède mis au point par l’Institut malgache des recherches appliquées (IMRA) ainsi que les scientifiques de ce pays d’Afrique Australe. Le Covid-Organics est proposé sous ses trois formats : une bouteille de 33 cl, une bouteille de 1l et une boîte tisane bio composée en infusettes.

Pour sa part, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déconseillé l’usage du Covid-Organics sous quelque forme que ce soit.

