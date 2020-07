Covid Organics et Artemesia, efficace contre la toux mais pas contre le Coronavirus ?

Selon le ministre de la Santé du Nigeria, le Dr Ehanire, l’Institut National de Recherche et Développement Pharmaceutique (NIPRD) a démontré dans un rapport sur l’évaluation du Covid Organics de Madagascar son inefficacité contre la maladie du nouveau Coronavirus.

« Le rapport initial avait montré que son ingrédient principal est le même que l‘Artemisia anua, alors que la préparation à forte dose a montré une activité pour réduire la fréquence de la toux, elle n’a montré aucune preuve qu’elle possède de réelles propriétés curatives contre le COVID-19. Cependant, nous continuerons à soutenir tous les efforts véritables pour trouver des remèdes locaux contre le Covid-19.

Le ministre nigérian de la Santé a fait cette révélation lors de la conférence de presse du groupe de travail présidentiel sur le Covid-19 tenu le lundi 23 juillet 2020. Il a déclaré que le centre d’isolement This Day Dome a finalement commencé à admettre 19 cas de Covid. C’est le plus complet de nos centres de traitement, entièrement équipé pour traiter les cas de Covid-19 légers, graves et même critiques. Il dispose de ventilateurs, de concentrateurs d’oxygène et même de machines de dialyse.

Le ministre a conclu en rappelant aux Nigérians que bien que le Covid-19 puisse présenter les mêmes symptômes que la fièvre avec le paludisme, le Covid-19 n’est pas le paludisme. « Cependant, des symptômes tels que toux, maux de gorge, fièvre, perte du goût ou de l’odorat, difficulté à respirer, maux de tête et, moins fréquemment, diarrhée, douleurs corporelles, catarrhe, frissons, fatigue, en particulier lorsque plusieurs symptômes se produisent simultanément, sont évocateurs. de Covid-19; un test est nécessaire, veuillez appeler votre hotline d’État ou visiter un centre de collecte d’échantillons, qui peut être trouvé sur le site Web du NCDC », a-t-il déclaré.

40 000 cas de Covid-19 ont été déclaré au Nigeria pour 850 décès, mais la réalité est selon de nombreux observateurs bien plus inquiétante.