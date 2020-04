Covid-19 : Mohammed VI à visage découvert

La pandémie de Coronavirus a permis de découvrir le vrai visage du roi du Maroc, Mohammed VI. En réalité, derrière l’attitude calme et sereine du dirigeant se cache un autre homme, visiblement méconnu du grand public. Les détails.

Il ne fait pas grand bruit, communique peu à l’international, voyage beaucoup, et visiblement, a beaucoup appris de ses déplacements. Le roi Mohammed VI, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a émerveillé le monde entier, à travers ce mal mondial qu’est le Coronavirus. Au vu des dispositions prises par le souverain, l’on comprend que derrière ce caractère calme et serein, se cache un dirigeant entreprenant et diligent, à l’opposé de nombre de ses pairs, amoureux des grandes déclarations qui ne sont juste que des châteaux de cartes. Face au Coronavirus, Mohammed VI a montré un visage à rendre fiers Marocaines et Marocains.

Le Maroc met à disposition des masques

Le Maroc a rendu obligatoire le port du masque, en ces temps de Coronavirus. Et le royaume, qui en est arrivé à une autosuffisance sur les masques de protection, a bien les moyens de sa politique. Car le produit est bien disponible sur son territoire, et en quantités suffisantes. Au point que le royaume ambitionne de se consacrer à l’exportation de masques vers les pays européens et arabes. C’est ce qu’a indiqué Moulay Hafid Elalamy, ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, ce mercredi 8 avril. « Nous sommes en contact permanent avec d’autres pays voisins et européens qui demandent au Maroc de les approvisionner en masques que nous fabriquons actuellement (…). Nous le ferons, car durant les jours à venir nous inonderons le marché marocain avec ces masques », a indiqué le ministre.

Le Maroc fabrique ses propres respirateurs

L’on apprend par ailleurs que « le Maroc se prépare à mettre à la disposition de ses hôpitaux, 500 respirateurs directement sortis de l’usine de la Société d’études et de réalisations mécaniques de précision (SERMP). Cette unité industrielle a été réorganisée pour contribuer à la fabrication de respirateurs artificiels made in Maroc, destinés aux malades atteints du nouveau Coronavirus (Covid-19). À ce jour, 20 unités ont été déjà assemblées ». Badre Jaafar, directeur de la SERMP, a assuré que ces respirateurs sont fabriqués conformément aux normes et standards aéronautiques. À l’en croire, la conception de ce respirateur est totalement marocaine, de la fabrication du moteur réducteur, des cartes électroniques, aux autres pièces mécaniques, jusqu’à l’assemblage » », a ajouté le journal.

Le roi Mohammed VI vanté jusqu’en Italie

C’est fort de cette situation qu’un Chercheuse à l’Institut italien pour les études politiques internationales, Lorena Stella Martini, notamment a loué les mesures proactives et « très strictes » prises par le roi du Maroc dans le but de lutter contre la propagation du Coronavirus. Selon les journaux marocains, dans un article publié sur le site Internet de l’Institut, la chercheuse relève que « les mesures prises par le Maroc l’ont placé au premier rang des pays ayant adopté des restrictions importantes » pour endiguer l’épidémie. Stella Martini, indique Baldi, fait remarquer que le gouvernement marocain a pris des mesures de précaution « fortes et progressives », affirmant que « la gestion positive de l’urgence sanitaire décidée par le Maroc, sera également l’occasion pour le pays de « confirmer son statut de leader sur le continent africain ». A juste raison.

Déjà, la décision ferme prise par Mohammed VI, au tout début de la psychose installée par le Coronavirus, de rapatrier tous les Marocains de Wuhan de même que ceux qui désiraient rentrer au pays, laissait entrevoir le caractère diligent d’un dirigeant hors pair. Mohammed VI avait en effet tenu à réunir tous ses enfants à ses côtés et les protéger comme il le pouvait. Comme si Mohammed VI savait que les Marocains ne pouvaient pas être en de lieux plus sûrs que le Maroc. Et il l’a prouvé en mettant à leur disposition assez de matériels de protection, au moment où en France, sixième puissance mondiale, le masque est devenu une denrée rare. Que dire, à part, rendre un vibrant Hommage à Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. Normal que tes proches n’hésitent pas à prier que Dieu te donne longue vie et santé. Chapeau bas Sa Majesté.

