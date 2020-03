Covid-19 : le Sénégal ferme ses frontières aériennes pour 28 jours

Hier, jeudi 19 mars, le ministère sénégalais du Tourisme a annoncé que ce vendredi 20 mars à partir de 23 heures 59 minutes, les frontières aériennes du pays seront totalement fermées. Cette mesure sera en vigueur jusqu’au 17 avril prochain.

Après que le Sénégal ait décidé de la fermeture partielle de son espace aérien, le mercredi 18 mars 2020 à partir de 23 heures 59 minutes, Alioune Sarr, ministre sénégalais du Tourisme, a pris une mesure additionnelle. Il s’agit de la fermeture totale des frontières aériennes. Ladite mesure, prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, entrera en vigueur ce vendredi 20 mars et sera valable jusqu’au 17 avril 2020. Seuls les vols domestiques entre Ziguinchor et l’AIBD, les évacuations sanitaires, les vols de cargo et les vols spéciaux qui recevront des autorisations préalables auprès des autorités compétentes feront exception.

Une décision prise conformément aux recommandations de l’OMS et des spécialistes de la santé dans le but de limiter les infections au Covid-19. En fonction de l’évolution de la situation, le ministère décidera de la prolongation ou non de ladite mesure. Le Sénégal a pris cette décision à l’instar de plusieurs autres pays africains, suite à la mise en garde du directeur de l’OMS.

Le virus du Covid-19 se manifeste de diverses manières chez les sujets. Il se transmet entre autres par les postillons, les éternuements, la toux ou les contacts trop étroits comme les accolades, les embrassades, les poignées de main avec une personne infectée. Le Covid-19 a une durée de vie limitée à l’extérieur du corps et c’est pour cette raison que la distance d’un mètre est recommandée.

Il existe au jour du jeudi 19 mars, 38 cas de personnes infectées du Covid-19 sur le sol sénégalais. Des 38 cas, 4 ont été guéris. Les personnes infectées sont traitées à Touba, ville sénégalaise où un touriste avait contaminé près d’une quinzaine de personnes, et à Dakar.